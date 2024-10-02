Пожар в Театре музкомедии в Екатеринбурге: что известно о трагедии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Сотрудники учреждения культуры, спасая свои жизни, разбивали окна и выскакивали на крышу соседнего здания.

Один человек стал жертвой пожара в Екатеринбурге. Он вспыхнул в здании Театра музыкальной комедии. Как сообщили в МВД, погибший — сотрудник театра. Огонь распространялся так быстро, что несколько человек оказались отрезаны от выхода. Спасатели спускали их с крыши по пожарной лестнице. Подробности — у корреспондента «Известий» Елизаветы Караваевой.

Из окон валит черный густой дым, повсюду слышны крики о помощи — горит здание свердловского Театра музыкальной комедии.

Совсем недавно пожарные изнутри выбивали оставшиеся окна, а сейчас оставшихся людей эвакуируют с крыши по пожарной лестнице.

За считанные секунды вспыхнул весь четвертый этаж. Сотрудники театра, спасая свои жизни от огня и едкого дыма, разбивали окна и выскакивали на крышу соседнего здания, откуда их с помощью автолестницы эвакуировали спасатели.

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в гримерках актеров. В первые минуты сотрудники театра сами пытались бороться с огнем. Один из них до последнего спасал своих коллег и показывал им путь эвакуации. В результате надышался дымом и потерял сознание.

На этих кадрах его выносят из помещения и передают медикам. Несколькими минутами позже он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Из огненной ловушки спасатели эвакуировали больше ста человек, среди которых были и дети.

«Всего на пожаре было задействовано 13 единиц техники, 38 человек личного состава. Сформировано и работало шесть звеньев газозащитной службы на поиски пострадавших», — сообщил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Свердловской области Егор Пухряков.

По одной из версий, сложности с эвакуацией возникли из-за того, что запасные выходы были закрыты, а где находятся ключи — никто не знал. Так ли это — выяснят следователи и сотрудники надзорного ведомства во время проверки.

«Причины пожара будут точно установлены по результатам проведения соответствующей экспертизы. В ходе организованной прокуратурой проверки будет дана оценка соблюдению требований Федерального законодательства, в том числе законодательства по обеспечению пожарной безопасности», — сказал прокурор Кировского района Максим Барзенцов.

«Следственным комитетом по Свердловской области организовано проведение проверки по статье Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Спектакль, который должен был состояться в театре сегодняшним вечером, отменен. И как скоро зрители смогут вернуться в театр, станет понятно только после того, как на месте происшествия закончат работу эксперты-криминалисты.