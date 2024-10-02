Снова рискуют оказаться за решеткой: новый поворот в уголовной истории Лерчек и Артема Чекалиных

Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; 5-tv.ru

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Буквально недавно знаменитости погасили свои долги, а теперь появились сообщения о новом преступлении. Правоохранители работают, но вот адвокат говорит, что повестка Лерчек не приходила.

Вокруг известных блогеров Валерии и Артема Чекалины разгорелся новый скандал. Вроде бы, жизнь после расследования по неуплате налогов стала налаживаться, но правоохранители возбудили еще одно уголовное дело против бывших супругов. По нему ущерб от действий блогеров составил более 250 миллионов рублей. Подробнее о новом, а также старых уголовных делах против Чекалиных — в материале 5-tv.ru.

Лерчек и Артем Чекалины: кто это?

Валерия родилась 6 октября 1992 года в Тольятти под фамилией Феопентова. Будущая интернет-звезда окончила с золотой медалью школу, затем получила диплом с отличием, отучившись в Высшей школе бизнеса при Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Далее она окончила магистратуру экономического факультета МГУ.

Артем Чекалин родился 20 февраля 1991 года в Москве. Он вырос в обеспеченной семье, но не относил себя к золотой молодежи, благодаря привитым родителями правильным ценностям. После окончания школы Артем поступил в МГУ.

В университете будущие супруги и познакомились, а поженились в 2012 году. Пока Артем пытался вести бизнес и прогорал, Валерия и дети поддерживали его. В то же время Лера стала развивать свой блог.

Популярность пришла к Чекалиной буквально за несколько дней после публикации в сети фото в образе беременной девушки. Снимок она сопроводила текстом, состоящим из личных размышлений. Такая публикация побудила людей подписаться на восходящую звезду, а блогер стала делать для аудитории контент.

Артем стал менеджером своей жены. Чекалины вообще стали одной из первых пар в России, которые вели семейный блог. Параллельно Артем развивал и свой аккаунт.

В марте 2018 года Лерчек создала YouTube-канал, где рассказывала о путешествиях и правильном питании, а также публиковала видео-обзоры на салоны красоты. Пара также основала собственный бренд косметики Letique Cosmetics.

В дальнейшем супруги разработали методику похудения. Участниками марафона по преображению стали десятки тысяч пользователей. Популярность блогеров росла, покорялись новые вершины. Так, в 2021 году Лерчек снялась в сериале «Зеленый мэр» и стала вести рубрику прогруммы на федеральном канале. В 2022 году Лерчек стала вести Telegram-канал «Lerchek теперь тут».

Тем временем и семья расширялась. В 2016 году у пары родились близнецы Богдан и Алиса. Третий ребенок — сын Лев — появился на свет весной 2022-го.

Падение с высоты: первое обвинение Чекалиных

Фото: Карпухин Сергей/ТАСС

Первое уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной было возбуждено 7 марта 2023 года из-за неуплаты налогов на 300 миллионов рублей. В доме семьи блогера, а также по местам проживания других участников преступной схемы были проведены обыски.

По данным следствия, Лерчек как ИП пользовалась упрощенной системой налогообложения, применяющаяся при доходах до 150 миллионов рублей в год. Однако реальный доход от проведения фитнес-марафонов был выше. Так, она несколько лет действовала по незаконной схеме: распределяла свой доход на несколько счетов, оформленных на друзей и родственников. Это делалось, чтобы не переходить на общий режим уплаты налогов. Таким образом, дробление бизнеса помогло Чекалиной уклониться от уплаты налогов в размере более 300 миллионов рублей.

В дальнейшем, 16 марта в отношении супругов Чекалиных возбудили новое уголовное дело об отмывании денежных средств. По данным следователей, Валерия и Артем легализовали свыше 130 миллионов рублей, полученных преступным путем.

В итоге Чекалиной было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере»), а ее супругу Артему Чекалину — по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ («Пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов»).

Суд запретил Лерчек и Артему пользоваться интернетом. Супруги просили оставить им возможность вести блог, который является основным источником дохода, и общаться по телефону с родственниками и коллегами, но было удовлетворено ходатайство следователя.

Однако позднее Лерчек, проходящую по делу об отмывании денежных средств и неуплате налогов, застукали с телефоном. Сидя в ресторане, она в одной руке держала кальян, а в другой — телефон. Можно было заметить, как она отправляет кому-то сообщения в мессенджере. На судебном заседании, в ходе которого рассматривалось изменение меры пресечения блогерам, они признали свою вину и раскаялись. Однако суд менять меру не стал.

Долги выплачивались долго, сумма успевала расти. Например, в сентябре 2023-го ФНС выставила Артему Чекалину счет в размере 1,8 миллиона рублей. А в ноябре 2023-го Чекалины выплатили Федеральной налоговой службе долг в размере около 500 миллионов рублей.

Чекалины уже стали постепенно разбираться со своими долгами, даже, вроде, погасили, но, как выяснилось, не все. В декабре 2023-го вскрылось, что Лерчек задолжала ФНС четыре миллиона рублей по первому уголовному делу. Правда, ее адвокат Константина Третьякова заверил в скором погашении.

Тем не менее супруги смогли покончить с этим. В марте 2024-го было официально объявлено о полноценном погашении задолженности. В результате второе уголовное дело закрыли, а арест со счетов супругов сняли.

Кстати, в мае 2024-го Лерчек снова задолжала ФНС. Размер долга составил 19 миллионов 936 тысяч 530 рублей.

Новое уголовно дело против Чекалиных

В отношении Валерии и Артема Чекалиных возбудили уголовное дело по статье 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По данным источника 5-tv.ru, в материалах дела фигурируют индивидуальные предприниматели Чекалин и Чекалина. Лерчек сейчас находится на обысках дома. В то же время с Артемом Чекалиным работают правоохранители в УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам.

После обысков Чекалиных допросят. Уточняется, что Следственный департамент МВД ведет дело о переводе средств по подложным документам в Дубай по марафонам. Ущерб от действий блогеров оценивается в более чем 250 миллионов рублей.

Как сообщила адвокат Чекалиной Екатерина Гордон в беседе с 5-tv.ru, Лерчек выплатила все свои задолженности, поэтому обыск для нее и Артема стал неожиданностью.

«Для них это сюрприз, <…> Чекалина все выплатила, на ее взгляд это охота на ведьм, никаких предварительных предупреждений не было», — сказала она.

Кроме того, Лерчек не получала никаких официальных повесток и вызовов. Сейчас в доме Чекалиной находится ее мать, там же и сотрудники ОМОН. Ответы на вопросы Лерчек и Гордон не поступают.

«Информации о том, возбуждено ли в ее отношении уголовное дело, тоже нет… Вот когда нам позвонят, нас вызовут, с мы придем. Нас никто не вызывал», — сказала адвокат.

Сейчас правоохранители работают с Артемом, продолжила она. Значит, его вызвали, а следовательно, там может быть кейс, связанный с Чекалиным. Если же придет повестка в отношении Лерчек, то и она вместе с Гордон явится в полицию.

Кроме того, источник 5-tv.ru сообщил, что следствие собирается ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Чекалиным. Решение будет принимать Троицкий районный суд Москвы. Дата и время заседания пока неизвестны.

Развод Чекалиных

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Одни проблемы в семье блогеров породили другие. Так, после уголовного дела из-за налоговых вопросов, которое Лерчек тяжело переживала, поползли слухи о разводе. В феврале 2024 года она призналась, что девять месяцев, пока шло следствие, она и ее муж Артем Чекалин переживали по-разному.

Если Лерчек старалась занять себя различными делами — от общения с подругами до изучения английского языка, то Артем просто закрылся в себе и не хотел никакой активности. Супруги обращались за помощью к психологу — каждый к своему, но попытки были тщетны.

В середине марта Валерия подала на развод с Артемом. Однако уже в мае Лерчек внезапно опубликовала в личном блоге фото с отдыха. На снимке запечатлены Чекалина, ее дети и некий мужчина с закрытым смайликом лицом. Аналогичную фотографию опубликовал и Артем, но уже без ретуши. Оказалось, что загадочным мужчиной был как раз он. Таким образом, пара провела отдых вместе.

Тогда слухи о том, что развод — это пиар только укрепились. Однако 10 июля Чекалины официально развелись. Они разделили имущество и долговые обязательства пополам. При этом дети остались жить с Валерией, но могут часто видеться с папой.

Летом Артем Чекалин появился на публике с новой избранницей. Пользователи сети осудили блогера за это, но Лерчек призвала не критиковать ее экс-супруга. Блогер подчеркнула, что желает своему бывшему мужу лишь самого наилучшего и благодарна ему за все годы, проведенные вместе.

Лерчек рассказала детям о разводе с их папой в сентябре.

«Конечно, они переживали, но мы честно сказали, что жить будем раздельно, но не перестанем быть для них самыми лучшими мамой и папой», — сказала блогер.

Лерчек отметила, что дети растут очень умными и добрыми, поэтому отнеслись к новости с пониманием, несмотря на волнение перед новой непонятной для них жизнью. Самый младший из Чекалиных еще не понимает, что происходит, но чувствует общую тревогу.

По цепи: как дело Чекалиных затронуло других блогеров

Звездный адвокат Сергей Жорин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru еще в марте 2023 года заявил, что уголовное дело Чекалиных — лишь звено в большой цепи, которая может быть запущена правоохранительными органами в отношении блогеров-миллионников.

«Вполне возможно, сейчас блогеры перестали быть неприкасаемыми, и данное уголовное дело может являться первым в цепочке большого количества других аналогичных уголовных дел. И я предполагаю, что выбор правоохранителей именно на данных персонажах остановился неслучайно, поскольку мы видим, исходя из цифр, о каких масштабных денежных потоков идет речь», — сказал он.

Жорин предполагал, что следствие не ограничится одной семьей и вскоре возьмется за других топовых блогеров. Их денежный оборот, считает эксперт, может быть сопоставим с бюджетом какого-нибудь региона России.

Так, в конце марта 2023 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей. С начала октября 2020 по конец мая 2022 года ее сумма неуплаченных налогов превысила 120 миллионов рублей. Митрошина утверждала, что никогда не утаивала свои доходы. Этот долг она тогда погасила в полном объеме. Тем не менее в июне 2024-го стало известно о новой задолженности Митрошиной ФНС в размере 96 миллионов рублей.

Весной 2023 года также началось громкое дело «королевы марафонов» Елены Блиновской. Ее задержали в апреле по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Долгое время «королева марафонов» находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Она организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь блогер находится в СИЗО.

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Известно, что суд разрешил ей продать квартиру за 90 миллионов рублей, чтобы погасить часть долга. Блиновская собирается пройти процедуру банкротства. При этом недавно стало известно об увеличении ее долга езе на шесть миллионов рублей.

В начале мая ФНС приостановила все операции по банковским счетам рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка. Она подозревалась в неуплате налогов и отмывании денег. В тот же день звезда собрала чемодан и уехала в Дубай. Однако уже 17 мая все ограничения с ее счетов были сняты — знаменитость погасила долг.

Долги нашли и у блогера Анастасии Ивлеевой. Еще в мае предпринимательнице предъявляли два штрафа на неуплату налогов. Изначально ФНС заблокировала ее счета за долг в 11,4 миллиона рублей, но его размер увеличился за несколько недель до почти 21 миллиона рублей. Задолженность — снежный ком. Не успела Ивлеева погасить один долг в 11,4 миллиона, так ей начислили в 3,7 миллиона рублей.

Известно, что Ивлеева была учредителем нескольких компаний, деятельность некоторых приостановлена, другая часть находится в процессе признания банкротства. Также она является учредителем юридического лица ООО «Коленки пчелы», у которого тоже имеются задолженности перед налоговой.

Под прицел ФНС также попал народный артист РФ Филипп Киркоров. В конце прошлого года долги артиста перед налоговой составляли порядка 12 миллионов. В январе 2024 года Таганский суд взыскал с певца около восьми миллионов рублей, куда входят налоги, сборы и государственная пошлина. При этом в феврале счета Киркорова заблокировали в трех банках из-за задолженности по страховым взносам.