Водитель грузовика погиб при атаке на Белгород со стороны ВСУ

Фото: Telegram/Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области/vvgladkov

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Еще один мужчина, находившийся за рулем другой машины, был ранен.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два грузовых автомобиля, которые передвигались по белгородской трассе. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла на участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка. По машинам ударили украинские FPV-дроны. Один из водителей скончался от полученных травм.

«Водитель второго транспортного средства ранен. Мужчину с минно-взрывной травмой и ушибленной раной головы попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он отпущен на амбулаторное лечение», — написал Гладков.

По словам губернатора, информация оп последствиях вражеской атаки уточняется. Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru передавали слова Гладкова об аналогичной атаке ВСУ, которая произошла в селе Черемошное. Украинский беспилотник также ударил по гражданской машине, автомобиль полностью сгорел. Мужчина получил травмы, но, к счастью, выжил. В результате атаки погиб один человек, еще четверо, включая двоих детей, получили травмы.