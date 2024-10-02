За минувшие сутки ВС РФ отразили пять контратак ВСУ в Курской области

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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За минувшие сутки ВСУ потеряли более 300 боевиков, еще семеро сдались в плен.

Российские силы продолжают операцию по вытеснению Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. О последних успехах ВС РФ на этом направлении сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения российской группировки «Север» за сутки отразили пять контратак противника в районе населенного пункта Плехово, а также пресекли даже попытки вражеской армии пойти в атаку вблизи сел Ольговка, Черкасское и Поречное.

Помимо этого, российским силам удалось нанести ряд успешных атак по сосредоточению силы и живой техники ВСУ как в самой Курской области, так и в приграничной ей Сумской.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, две единицы бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и боевая бронированная машина, а также самоходная артиллерийская установка „Богдана“, пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых ивановские десантники отрабатывают действия по зачистке опорных пунктов.