Актер из сериала «Добрые времена» Джон Эймос скончался в возрасте 84 лет
Фото: www.globallookpress.com/Sharkpixs
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Американский артист скончался более месяца назад в Лос-Анджелесе.
Американский актер Джон Эймос, наиболее известный по роли в сериале «Добрые времена», ушел из жизни на 85-м году жизни. Об этом сообщает издание Deadline, ссылаясь на слова сына покойного Келли Кристофера Эймоса.
«Джон Эймос <…> умер в Лос-Анджелесе. Ему было 84 года», — цитирует издание слова Келли.
Выяснилось, что актер ушел из жизни еще 21 августа. Его смерть наступила по естественным причинам.
Актер снимался в сериале «Добрые времена» на протяжении двух лет — с 1974-го по 1976 год. За роль в сериале «Корни» Эймос был номинирован на премию «Эмми».
За свою карьеру актер успел принять участие во множестве популярных проектов, среди которых «Принц из Беверли-Хиллз», «Крепкий орешек 2», «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», «Бой с тенью», «Меня зовут Эрл» и многие другие.
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