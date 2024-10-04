Будьте осторожны с финансами: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 октября

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На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 7 по 13 октября 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Яркая неделя сразу с двумя весьма перспективными днями и спокойными выходными. Выбирая день для важных мероприятий, обязательно обратите внимание на среду и пятницу. Перенесите визит к врачу с четверга на более удачный день. Постарайтесь набраться сил и отдохнуть в выходные.

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Понедельник, 7 октября 2024 года



5-tv.ru

День Деревянного дракона

Ярко выраженный негативный день, да еще и со знаком финансовых потерь — называется день без богатства. Лучше отложить карточки и кошельки от себя подальше, чтобы не наделать бед и не отхватить подзатыльников от систем, дающих сбой или ошибок в вычислениях.

Лучше провести день тихо. Помимо того, что он обостряет противодействие месяца и года, он также обладает специфической структурой, которая дублирует структуру года — обычно в такие дни случается много неприятностей.

И особенно осмотрительно следует вести себя тем, у кого в карте есть собака или собака с драконом — обязательно проверьте, как выглядит ваша дата рождения в китайском календаре.

Совет: приспосабливайтесь к обстоятельствам и не навязывайте свою волю — тогда путь будет открыт. Превращайте конфликты в творческие противоречия.

Вторник, 8 октября 2024 года



5-tv.ru

День Деревянной змеи

Еще один день без богатства. Кошельки и карточки по-прежнему должны лежать в сейфе на каникулах. Зато энергии дня дают ощутимый контраст к предыдущему. Накал страстей чуть угасает и позволяет заниматься делами.

Этот день подойдет для поиска медицинской помощи, работы, романтических свиданий, встреч с друзьями, переездов, и даже стартов проектов, благодаря структуре «Благородный помогает нефритовой деве». И еще приятный бонус этого дня — он отлично подойдет для сдачи экзаменов. Первая половина дня менее благоприятна, зато после обеда дела будут идти легче.

Совет: выждите: скоро будет подходящее время, чтобы начать проект или основать предприятие. Не жалейте времени на оценку событий и труд.



Среда, 9 октября 2024 года

5-tv.ru

День Огненной лошади

Тут оказалась целая плеяда позитивных звезд — Красный сандал, Небесный и Земной император,

лошадь богатства. Офицер дня Успех ассистирует лунной стоянке 21 Орион. Постарайтесь не пропустить этот день.

Он поддержит крупные запуски, начало значимых проектов, переезды, путешествия, подписания контрактов, инвестирование, важные встречи, поиск работы, обращение за врачебной помощью и начало лечения.

Важные процессы, связанные с землей, также пройдут успешно в такой день — закладка фундамента и другие строительные работы. К тому же структура дня «Птица» стремится в пещеру, дает легкое течение дел. Из неприятностей — могут быть юридические проволочки и заушательство.

Совет: продвигайте свои принципы и идеалы за пределы обычных норм. Руководствуйтесь благородной целью. Сосредоточьтесь на том, что для вас важно.



Четверг, 10 октября 2024 года

5-tv.ru

День Огненной козы

После активной среды звезды предлагают нам отдохнуть. Скопление негативных звезд делает этот день нейтральным, рутинным и тихим. Он подойдет для пожинания плодов от активности накануне. Также день хорош для романтических встреч, получения признания и небольшой паузы.

Структура дня располагает для саморазвития, медитации, духовной активности. В работе с документами и обучении могут возникнуть заминки и препятствия. Также плохо в такой день подавать в суд — велик риск проиграть.

Совет: вы должны найти источник порчи и устранить его. Пробудите скрытый потенциал. Это позволит исправить положение и восстановить нарушенный порядок.



Пятница, 11 октября 2024 года

5-tv.ru

День Каменной обезьяны

День также известен по древним текстам как день Небесного благоволения — он переливается звездным сиянием и дает мощную поддержку деловой, финансовой активности.

Помогает встречам с покровителями, благородными людьми, способствует успешным переговорам. Хорошо в такой день начинать обучение, приступать к ремонту, подписывать контракты, отправляться в путешествие.

Но крайне желательно успеть все дела до заката солнца из-за сильной июньской структуры этого дня. На пятницу также благоприятно намечать похороны.

Совет: распространяйте ясность и понимание. Разгоняйте туман, открывайте путь и готовьтесь к великим свершениям.



Суббота, 12 октября 2024 года

5-tv.ru

День Земляного петуха

Осенняя энергия быстро рассеивается и не может дать поддержки активным делам. Без надежды на поддержку в такой день лучше заниматься чем-то тихим, домашним и спокойным, не пытаясь зачерпнуть воды в иссякшем источнике.

Структура «Пес» встречает лазурного дракона и указывает на возможные неприятности в такой день. Есть риск заболеть или получить травму. Лучше всего отдыхать.

Совет: тщательно обдумывайте свои поступки. Принимайте четкие решения, даже если это приносит боль. Ограничивайте свои эмоции и желания, когда встречаетесь с другими людьми.



Воскресенье, 13 октября 2024 года

5-tv.ru

День Стальной собаки

День разрушителя года настойчиво советует нам успокоиться и провести его, не начиная ничего долгосрочного или масштабного — хорошей отдачи не получите.

Самое большое, на что можно надеяться — резкое и бескомпромиссное завершение дел. Это для тех, кому не сидится на месте. Если же сидится — лучше отдохнуть, перевести дух, прогуляться в красивых местах, заняться дыхательными упражнениями или практикой цигун.

Совет: вам препятствуют ничтожные люди с мелкими целями. Ситуация неблагоприятна. Уйдите в тень, избегайте ответственности.

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