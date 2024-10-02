Мосгорсуд продлил арест на имущество Блиновской

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Освобождены были только средства родителей «королевы марафонов».

Мосгорсуд признал законным продление ареста на имущество «королевы марафонов» Елены Блиновской. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу блогера, в которой она просила снять арест с имущества ее родителей Олега Анатольевича и Нины Витальевны. Эта жалоба была удовлетворена, однако все остальное имущество Блиновской осталось под арестом.

Как сообщил адвокат Елены Иван Морозов в беседе с 5-tv.ru, представители Блиновской смогли продать ее элитную квартиру в ЖК «Донской Олимп» за 90 миллионов рублей. Эти средства пустили на погашение долга блогера перед государством. Окружение Блиновской старается продать и другое имущество «королевы марафонов», однако сделать это пока не удается.

Блиновскую обвиняют в совершении преступлений по статьям «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления». 18 сентября суд оставил Блиновскую в СИЗО до 2 февраля 2025 года. Новый год продавщица «марафонов желаний» встретит за решеткой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как суд ответил Блиновской на просьбу сменить заключение в СИЗО на домашний арест.