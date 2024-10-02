В России стартовал фестиваль «Доброшрифт»

Фото: www.globallookpress.com/Tolga Akmen

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В этом году проект музыкальным манифестом поддержал рэпер ST.

В Международный день поддержки людей с церебральным параличом, который традиционно проходит 2 октября, стартовал ежегодный проект «Доброшрифт».

В этом году у проекта «Доброшрифт» появился музыкальный манифест ST Х Доброшрифт «Быть добру», его премьера состоялась в этот же день. Автором музыкального произведения выступил рэп-исполнитель Александр Степанов, известный под псевдонимом ST.

«У музыки есть различные миссии! И одна из таких миссий, на мой взгляд, — вдохновлять и мотивировать на благие дела и поступки. И я всегда считал, что музыка должна поддерживать и быть рядом в трудную минуту», — поделился своими мыслями ST.

Фестиваль поддержал и режиссер Иван Вдовин. Творец снял для детей с ДЦП добрую сказку, в которой исполнились все их мечты.

Звезды также решили запустить танцевальный флешмоб, придумав простое для повторения движение, которое призвано привлечь внимание к детям с нарушениями двигательной системы.