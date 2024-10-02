«Заиметь четвертый глаз»: авиадиспетчеров Пулково обязали следить за птицами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Встреча с пернатым при взлете, посадке или на высоте может стать причиной серьезных проблем. Однако специалисты утверждают: выполнять новые правила не так-то просто.

Наблюдать за птицами теперь должны диспетчеры одного из самых загруженных аэропортов мира — Пулково. Но это нововведение вызвало у многих вопросы.

Диспетчеры заявили, что дополнительные обязанности отвлекают их от основной работы. В ситуации разбиралась корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Заметить птицу с высоты ее же полета, а в отдельных случаях еще и на расстоянии в два с половиной километра — практически невозможно, уверяют петербургские авиадиспетчеры. Но новые правила обязывают.

«Раньше мы одним глазом смотрели за заходящим воздушным судном либо взлетающим, вторым глазом смотрели на взлетно-посадочную полосу, и также смотрели на индикатор воздушной обстановки. А сейчас четвертый глаз нужно поиметь, чтобы наблюдать за птицами», — говорит диспетчер аэропорта Пулково Никита Давыдов.

И это в Пулково, едва ли не самом оснащенном в плане отпугивания птиц аэропорту. Собственная орнитологическая служба, новейшая система мониторинга, зеркальные шары, чучела, пушки — специальные приборы здесь буквально на каждом шагу.

Но все равно за восемь месяцев уже пять случаев неприятных встреч самолетов с птицами. Пулково расположен на крупнейшем в Европе миграционном пути птиц, так что пернатых здесь куда больше, чем возле других аэропортов. «Летающих препятствий» для самолетов около 200 видов, самые опасные из них — это чайки.

Впрочем, птичий вопрос актуален во всем мире. Встреча с пернатым при взлете, посадке или на высоте — кошмар экипажей. Лобовое стекло не разобьет, но корпус судна повредит точно. А попав в двигатель, птица может вывести его из строя.

Известные аварийные посадки — «Чудо на Гудзоне» в 2009-м, на кукурузное поле под Жуковским в 2019-м — произошли как раз после столкновения с пернатыми.

Возможно, поэтому в министерстве транспорта и решили расширить перечень лиц, ответственных за орнитологические наблюдения. Но пункт 25 расколол авиасообщество по всей стране на два лагеря. Одни уверены: лишние глаза не помешают.

«Диспетчеры всегда вели наблюдение за птицами, это было еще с советских времен. Чем больше народу этим занимается, тем больше уровень безопасности мы обеспечиваем», — утверждает руководитель группы авиационной орнитологии аэропорта «Пулково» Андрей Соколов.

Другие напоминают: у авиадиспетчеров и без того ответственности немало.

«Он должен следить, прежде всего, за воздушным судном, которое готовится к взлету, прежде, чем дать ему разрешение на взлет. Глаз на затылке нет, а ответственность он будет нести за самолет, если что-то с ним случится», — считает президента Федерального профсоюза авиадиспетчеров России Сергей Ковалев.

К тому же в документе не прописано, что именно диспетчер должен сделать, заметив на аэродроме птиц. Разве что пункт 33: не выдавать разрешение на взлет. И это возмутило уже пилотов, у которых другие вводные.

«Окончательное решение принимает экипаж, в частности командир. Он имеет на это право и несет ЗА ЭТО установленную законодательством ответственность. И когда мы вводим еще дополнительный факт, что диспетчер запрещает, мне кажется, это противоречит международной практике», — отмечает президент Профсоюза летного состава России, действующий пилот Мирослав Бойчук.

Федеральный профсоюз авиадиспетчеров прогнозирует: опасаясь ответственности, специалисты будут нередко задерживать рейсы, что может сказаться на расписании аэропортов. Но в Минтрансе противоречий не видят: мол, такие правила были еще в 1980-х — справлялись же.

«Ранее орнитологическое обеспечение полетов регулировалось руководством по орнитологическому обеспечению полетов в гражданской авиации от 1988 года. Данное руководство было отменено в 2020 году, так как не было зарегистрировано и опубликовано в установленном порядке. С 2020-го по 2023 годы комплексный акт, регулирующий орнитологическое обеспечение полетов, отсутствовал», — говорится в заявлении Минтранса РФ.

Впрочем, некоторые аэропорты страны новые старые правила поддерживают. В Ставрополе и Минеральных водах, например, уверены, что взаимодействие всех служб только сократит риски появления птиц вблизи аэродрома.

Тем не менее проблемой уже заинтересовались в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Не исключено: Минтранс попросят пересмотреть документ.