«Создала прецедент»: как победа Абхазии изменила расстановку сил в Закавказье

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Республика воевала с Грузией за независимость с августа 1992-го по сентябрь 1993 года.

Победа Абхазии в войне с Грузией способствовала расширению влияния России в Закавказье. Об этом пишет обозреватель EADaily Петр Македонцев.

Он напомнил, что Грузия, которая тогда уже начала «дружить» со странами Запада и встала на «антироссийские рельсы», в результате войны потеряла значительную часть черноморского побережья. Что на фоне расширения НАТО на восток стало еще одним плюсом для РФ.

«Абхазия создала уникальный прецедент, когда стала частично признанным государством, жители которого имеют российское гражданство и используют в качестве национальной валюты российский рубль. И это не говоря уже о военном присутствии России в республике», — указывает Македонцев.

Грузино-абхазская война шла с августа 1992-го по сентябрь 1993 года. Отделившаяся от СССР Грузия хотела контролировать Абхазию, в то время как республика выступала за обретение суверенитета. Россия стала первых государством, признавшим независимость Абхазии. Это произошло в 2008 году. День Победы и Независимости в Абхазии празднуют 30 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал, что Грузия мечтает вернуть в состав страны Абхазию и Южную Осетию.