В РФ создали систему передачи сигнала для обеспечения связи на космодроме Восточный

Евгения Романова 20 0

Разработана система ретрансляции радиосигнала в интересах космодрома Восточный

В РФ создали систему передачи сигнала для обеспечения связи на космодроме Восточный

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

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Прежде оборудование закупалось за рубежом, но из-за политики Запада было решено создать отечественный продукт.

Компания «Новиком» разработала систему передачи радиосигнала РЕКОМ для обеспечения надежной связи на космодроме Восточный. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Оборудование РЕКОМ в составе системы технологической и громкоговорящей связи стартового комплекса космического ракетного комплекса тяжелого класса на космодроме Восточный обеспечивает качественную связь во всех сооружениях, находящихся в недоступных для внешнего радиосигнала местах. В апреле 2024 года в ходе летных испытаниях космического ракетного комплекса „Ангара“… оптическая система ретрансляции радиосигнала РЕКОМ успешно обеспечила передачу радиосигнала стандарта TETRA», — говорится в сообщении.

Система ретрансляции радиосигнала РЕКОМ состоит из пяти оптических узлов и 25 оптических удаленных репитеров. Он предусматривает полное резервирование оборудования оптических линий связи.

Слева Оптический мастер узел (ОМУ). Справа Оптический удалённый репитер (ОРУ) Слева Оптический мастер узел (ОМУ). Справа Оптический удалённый репитер (ОРУ). Фото: Пресс-служба «Роскосмос»

Прежде оборудование закупалось за рубежом. В связи с антироссийской политикой недружественных стран компания «Новиком» решила создать отечественный продукт. Разработка заняла около года, после чего был освоен серийный выпуск оборудования в сжатые сроки.

Представлена система в разных вариантах: оптический удаленный репитеры стоечного и наружного исполнения, с резервированием оптических портов и без.

Система обеспечивает надежную связь на объектах с плохим проникновением радиосигнала. Речь идет в том числе о тоннелях метро и морских платформах. Главной отличительной особенностью РЕКОМ является возможность обслуживать до 24 удаленных репитеров без потери качества связи. Разработчики также намерены увеличить дальность передачи сигнала по оптическому кабелю между мастер-узлом и удаленным репитером.

«Пока в мировой практике считалось достаточным передавать сигнал на расстояние двух-трех километров. На текущий момент стоит задача обеспечить передачу сигнала подвижной связи TETRA на расстоянии более 20 километров от базовой станции», — подчеркнул гендиректор ООО «Новиком» Владимир Усиков.

Причем в оборудовании РЕКОМ установлено собственное программное обеспечение (ПО), рассказал технический директор компании «Новиком» Вячеслав Авлияров. В том числе речь идет о серверной и клиентской части. В этом ПО простой и понятный веб-интерфейс.

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