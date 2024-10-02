В РФ создали систему передачи сигнала для обеспечения связи на космодроме Восточный

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

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Прежде оборудование закупалось за рубежом, но из-за политики Запада было решено создать отечественный продукт.

Компания «Новиком» разработала систему передачи радиосигнала РЕКОМ для обеспечения надежной связи на космодроме Восточный. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Оборудование РЕКОМ в составе системы технологической и громкоговорящей связи стартового комплекса космического ракетного комплекса тяжелого класса на космодроме Восточный обеспечивает качественную связь во всех сооружениях, находящихся в недоступных для внешнего радиосигнала местах. В апреле 2024 года в ходе летных испытаниях космического ракетного комплекса „Ангара“… оптическая система ретрансляции радиосигнала РЕКОМ успешно обеспечила передачу радиосигнала стандарта TETRA», — говорится в сообщении.

Система ретрансляции радиосигнала РЕКОМ состоит из пяти оптических узлов и 25 оптических удаленных репитеров. Он предусматривает полное резервирование оборудования оптических линий связи.

Слева Оптический мастер узел (ОМУ). Справа Оптический удалённый репитер (ОРУ). Фото: Пресс-служба «Роскосмос»

Прежде оборудование закупалось за рубежом. В связи с антироссийской политикой недружественных стран компания «Новиком» решила создать отечественный продукт. Разработка заняла около года, после чего был освоен серийный выпуск оборудования в сжатые сроки.

Представлена система в разных вариантах: оптический удаленный репитеры стоечного и наружного исполнения, с резервированием оптических портов и без.

Система обеспечивает надежную связь на объектах с плохим проникновением радиосигнала. Речь идет в том числе о тоннелях метро и морских платформах. Главной отличительной особенностью РЕКОМ является возможность обслуживать до 24 удаленных репитеров без потери качества связи. Разработчики также намерены увеличить дальность передачи сигнала по оптическому кабелю между мастер-узлом и удаленным репитером.

«Пока в мировой практике считалось достаточным передавать сигнал на расстояние двух-трех километров. На текущий момент стоит задача обеспечить передачу сигнала подвижной связи TETRA на расстоянии более 20 километров от базовой станции», — подчеркнул гендиректор ООО «Новиком» Владимир Усиков.

Причем в оборудовании РЕКОМ установлено собственное программное обеспечение (ПО), рассказал технический директор компании «Новиком» Вячеслав Авлияров. В том числе речь идет о серверной и клиентской части. В этом ПО простой и понятный веб-интерфейс.

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