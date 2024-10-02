Готовился к разводу? SHAMAN с женой поделили бизнес еще в 2023 году

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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В браке они состояли с 2017-го, а объявили о разводе 26 сентября 2024-го.

Заслуженный артист Российской Федерации Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, и его жена Елена Мартынова стали делить бизнес за несколько месяцев до развода. Об этом сообщает KP.RU.

Предполагается, что певец начал готовиться к разводу еще в прошлом году. По документам, в это время Дронов стал переводить все дела на себя. В частности, сначала он оформился в качестве индивидуального предпринимателя, а декабре 2023 года музыкант зарегистрировал сценический псевдоним SHAMAN. В то же время Мартынова ликвидировала свой ИП.

«Можно предположить, что уже тогда между супругами случилась какая-то размолвка, после которой они разделили бизнес», — отметили в публикации.

После разделения делами SHAMAN стал активно управлять его концертный директор Александр Качан. Например, на его ИП был оформлен прошлогодний гонорар музыканта в размере восьми миллионов рублей за выступление в «Городском центре культуры», а также зарплата в размере 15,3 миллиона рублей за концерт на городском празднике в Ставрополе.

При этом поделить Дронову и Мартынову предстоит банковские счета, доходы от концертов артиста. Карьера SHAMAN полетела в гора именно во время их брака, а заработал он немало. Что же касается квартиры, то здесь, по всей видимости, проблем не возникнет. Дело в том, что они снимали квартиру.

С 2017 года SHAMAN состоял в браке с Еленой Мартыновой — бывшей женой известного российского писателя Александра Цыпкина. По словам Мартыновой, после развода с Цыпкиным она собиралась переехать в Лос-Анджелес, однако прямо перед отъездом «встретила свою любовь» и осталась в России.

Свою первую супругу Дронов встретил, когда ему было всего 16 лет. Его избраннице Марине Рощупкиной было 22 года, но пара проигнорировала протесты родных и продолжила отношения. В 2012 году они связали себя узами брака, а два года спустя у них родилась дочь Варвара. Проблемы в отношениях с супругой появились, когда Ярослав переехал в Москву для учебы в Гнесинке. После долгих терзаний из-за расстояния пара подала на развод. Певец объявил о решении пары 26 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN объяснил, какие у него отношения с Mia Boyka.