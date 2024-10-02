Украину забыли? Что обсуждали на дебатах кандидаты в вице-президенты США

Фото, видео: Reuters/Mike Segar; 5-tv.ru

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Республиканец Джей Ди Вэнс и демократ Тим Уолц встретились в эфире CBS.

В США завершились первые дебаты кандидатов в вице-президенты. Республиканец Джей Ди Вэнс и демократ Тим Уолц встретились в эфире CBS.

Интересно, что за полтора часа Украину не упомянули ни разу, но зато дважды упомянули российского президента, рассуждая о внешней политике. Много времени уделили ближневосточному конфликту в свете ракетной атаки по Израилю. В частности, оба кандидата ушли от ответа на вопрос, поддержали ли бы они упреждающий удар ЦАХАЛ по Ирану.

Горячая тема внутренней политики — миграционный кризис. Здесь модераторам пришлось даже отключить микрофоны в студии.

Эти теледебаты вполне могут оказаться последними перед выборами в Штатах, до которых осталось чуть больше месяца. Еще один раунд дебатов между Харрис и Трампом избирательные штабы кандидатов согласовать пока не могут.

Весь мир спорит, кто же будет лучшим лидером — Харрис или ее главный оппонент, экс-президент США Дональд Трамп. 5-tv.ru побеседовал с экспертами и выяснил, какое влияние эти политики окажут на американскую экономику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему бизнес-элита США не может выбрать между Трампом и Харрис.