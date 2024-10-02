На пороге масштабной войны: чем ответит Израиль на массированную атаку Ирана

Фото, видео: Reuters/Jim Urquhart; 5-tv.ru

Большинство ракет перехватила система «Железный купол», а также ПВО США, Великобритании и Франции. Однако некоторые из них, как утверждается, долетели до целей.

Сейчас главный вопрос — ответит ли Тель-Авив на массированный ракетную атаку Ирана, и какие действия предпримет. Как утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники, прямой целью ответных ударов могут стать нефтяные и ядерные объекты исламской республики.

При этом The New York Times уточняет, что атаке может подвергнуться город Нетенз — сердце иранской ядерной программы. По данным СМИ, израильские власти уже даже якобы предупредили Тегеран об этом. Так ждать ли большой войны на Ближнем Востоке? Подробности рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Самый массированный ракетный удар по Израилю транслировали и по телевидению, и на больших экранах по всему Ирану. И в отличие от апрельской атаки, кадров много. Есть и запуск баллистических ракет с разных ракурсов, и их прилеты. По данным Израиля — было 180 ракет. Иранские СМИ заявляют о четырех сотнях. Сбивать их помогали и британцы, и французы, и американцы.

«ВМС США выпустили около десятка перехватчиков по иранским ракетам, направляющимся в Израиль», — заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Работала глубоко эшелонированная система ПВО Израиля. Трехуровневая, но, судя по кадрам очевидцев, она просто не справилась. Иранцы, судя по всему, перегрузили систему «Железный купол», которая оказалась бессильна против десятков баллистических ракет. И сколько в итоге сбили — загадка.

«По моему указанию военные США активно поддержали оборону Израиля, но мы все еще оцениваем последствия. Исходя из того, что мы знаем сейчас, атака, по-видимому, была отбита и неэффективна. И это является свидетельством военного потенциала Израиля и армии США», — сказал президент США Джо Байден.

Так выглядит отбитая и неэффективная атака, по мнению Байдена. Иран бил точечно по военным объектам. Цели — это два аэродрома, на которых базировались F-35, и штаб-квартира «Моссад».

«Это место падения одной из иранских баллистических ракет. Размеры этой воронки составляют около девяти метров в глубину, а ее ширина — около 15 метров. Вокруг обломки. И чтобы дать вам представление о целях этих ударов, скажу, что вон то белое здание в полукилометре позади меня — это штаб-квартира шпионского агентства «Моссад», — рассказал журналист Ильвек Заданен.

Опять же, это не похоже на израильские ковровые бомбардировки Ливана и Газы. Жертв среди израильского населения, как заявили, нет. Погиб только один человек в палестинском Иерихоне. И то из-за работы израильской ПВО. На него упал отработавший твердотопливный двигатель ракеты.

Иран заявил, что не разжигают войну. Это их ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хезбаллы» Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана. Предостерегают: если провокации продолжаться, следующая атака будет более мощной.

«Если США и Европа будут продолжать совершать такие преступления, будут приняты соответствующие меры. Соединенные Штаты должны понять: если Израиль продолжит совершать бесчинства, он будет полностью уничтожен. Также уведомляем, что мы нанесли удар по военным целям, но мы можем нанести удар и разрушить инфраструктуру, если Израиль ответит», — заявил командующий армией Ирана Мохаммад Багери.

В отличие от апрельского налета, об этом ударе Израиль, видимо, не предупреждали. И похоже, в этот раз действительно потрепали нервы Нетаньяху. Вот он с дрожащими руками угрожает Ирану, заявляет, что накажет всех. Оператор даже наезжает на крупный план, чтобы не передавать все волнение премьера.

«Сегодня вечером Иран совершил большую ошибку, и он за это заплатит. Режим в Иране не понимает нашей решимости защитить себя и нанести ответный удар нашим врагам. Мы будем придерживаться установленного нами правила: ето бы ни напал на нас, мы нападаем на него», — обещал Нетаньяху.

Что Иран, что Израиль обещают отвечать друг другу до последнего, угрожают расплатой. Пока ответа от Тель-Авива не последовало.

Западные политики более сдержанны. На Израиль, говорят, все нападают, а они — просто обороняются.

«Мы поддерживаем Израиль и признаем его право на самооборону в ответ на эту агрессию. Иран должен прекратить эти нападения вместе со своими союзниками, например, такими, как „Хезболла“. Иран слишком долго угрожал Ближнему Востоку», — сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Идет ли дело к тому, что Ближний Восток всполохнет? Все будет зависеть от ответа Израиля, от реакции на него Ирана. И как на все это посмотрит и отреагирует Запад. Пока же самая адекватная реакция у Ирана, который призывает Совбез ООН вмешаться и остановить агрессию Израиля против Ливана, Газы и Сирии, чтобы предотвратить масштабную войну. Заседание Совбеза пройдет сегодня. Но разговаривать и договариваться с Тегераном, кажется, никто не хочет.