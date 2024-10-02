В «Хезболле» сообщили о прямом столкновении с израильской пехотой в Ливане

Фото: www.globallookpress.com/Mohammed Nasser

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Они вступили в бой с силами ЦАХАЛ на юге страны.

Шиитское движение «Хезболла» сообщило о боевом столкновении с пехотой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Исламского сопротивления».

Первое боевое столкновение после объявления Израилем наземной операции в Ливане произошло в городе Эль-Адиса. Силы ЦАХАЛ стремились проникнуть в город на юге страны со стороны Халлет-эль-Махафера. Отмечается, что в итоге израильские войскам нанесли поражение, заставив пехоту противника отступить.

Стоит упомянуть, что еще 30 сентября сообщалось о намерении израильской армии начать наземную операцию в Ливане. Уже 1 октября в ЦАХАЛ заявили о начале «ограниченной» наземной операции, было выбрано южное направление — поселения, близкие к границе.

Вечером 1 октября Израиль подвергся самой мощной воздушной атаке за последнее время. Иран использовал порядка 400 ракет, в том числе, впервые, баллистические.

Ранее 5-tv.ru писал, чем для всего региона могут обернуться действия Израиля в Ливане.