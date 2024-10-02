«Не разрешает рассказывать»: Дайнеко раскрыла подробности о своем романе

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Звезда долгое время встречается с мужчиной, но скрывает его имя.

Избранник певицы Виктории Дайнеко не из шоу-бизнеса, а слухи о его имени оказались неправдой. Об этом звезда рассказала во время интервью для одного YouTube-канала.

«Интернет прозвал его Романом. Мы даже смеялись на одной дорожке — одна ведущая всю дорогу обращалась к нему как к Роману», — сказала знаменитость.

Дайнеко призналась, что ее избранник не разрешает рассказывать о себе широкой публике, а также раскрывать реальное имя. Вместе с тем 37-летняя исполнительница приоткрыла тайну своего молодого человека — по образованию он геолог нефтегазовой промышленности. Певица пояснила, что у именуемого интернетом Романа родители из творческой сферы, именно поэтому мужчине интересны музыканты.

Знаменитость также приоткрыла завесу тайн личной жизни, заявив о нейтральном отношении к бывшему мужу — музыканту Дмитрию Клейману. Дайнеко сейчас воспитывает дочь от прошлого брака, направляя ее при помощи аргументированных наставлений, а не угроз. При этом певица до сих пор скрывает не только личность своего избранника, но и единственной наследницы.

Ранее 5-tv.ru писал, как Виктория Дайнеко угодила в скандал в пункте выдачи заказов.