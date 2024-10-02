«Личный голос Сталина»: 110 лет со дня рождения главного диктора СССР Юрия Левитана

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Каждый его выход в эфир для советского народа ощущался как признак стабильности и всеобщего спокойствия.

Сегодня 110 лет со дня рождения Юрия Левитана. Именно он сообщал жителям Советского Союза все главные новости прошлого века: о начале войны с фашистской Германией в 1941 году и Победе над ней в 1945-м, о смерти Сталина, и первых полетах в космос.

Как Левитан стал диктором номер один и где сейчас работают его ученики? Об этом рассказывает корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Телевидение, радио — это пока еще малоизвестные слова для советских граждан начала 1930-х. Но буквально за пару лет приемники захватят каждый дом, от столицы до самых дальних уголков страны. На тот момент еще ничего не подозревающий Юрий Левитан даже не представлял, кто такие дикторы.

«Попал он случайно на радио, когда приехали с другом из Владимира в Москву поступать на артистов. И скитаясь по улицам Москвы, никуда не поступив, они увидели объявление о наборе в школу дикторов», — говорит правнук знаменитого диктора Артур Левитан.

И с характерным владимирским оканьем 17-летний Юрий Левитан проходит отбор. Даже произносить «молоко» пришлось по-московски. Не прошли даром и актерские навыки. Песни, скороговорки и даже стояние на голове — так Левитан тренировал свой голос, порой по десять часов в день. И уже через два года молодой диктор проводит техническую трансляцию, поздней ночью, на одной частоте с Иосифом Сталиным.

«Ему понравилась дикция, голос, выразительность и, соответственно, доверили Юрию Борисовичу Левитану читать доклад Сталина на одном из съездов партии. Левитан с этим блестяще справился, прочитал это без единой запинки», — рассказывает старший научный сотрудник Музея Победы Николай Лахтиков.

И это пять часов непрерывной речи! Огромный и лишенный всякой простоты официальный доклад. Тогда Левитан становится «личным голосом» Сталина, а значит и истиной последней инстанции.

Признак стабильности и всеобщего спокойствия — так ощущался каждый выход Левитана в эфир. Последний прозвучит всего за 15 минут до объявления войны. Он был шокирован вместе со всей страной, но голос не дрогнул.

Фронтовые сводки ждали в каждом доме. Один только голос Левитана будет стоить целой дивизии, говорили советские военачальники. А для Гитлера он станет врагом номер один, из-за чего диктору пришлось вести эфиры из защищенного бункера в Свердловске.

«Это было вызвано тем, что в Свердловске находилась на тот момент самая мощная радиостанция после Москвы. Поэтому радиовышки, которые располагались в окрестностях Москвы, они были очень хорошим ориентиром для вражеской авиации», — говорит генеральный директор Музея военной истории в Екатеринбурге Андрей Сергеев.

Он хотел бросить работу и пойти на фронт. И долгое время не мог осознать, что своим голосом ведет войска и вместе с ними защищает тыл.

«Его интонации, его такой голос, эти ноты, эти интонации утверждающие, действительно, он воевал, и народ у этих приемников…», — говорит Анна Шатилова, советский и российский диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, Народная артистка РСФСР.

А вот какой он был — не знал никто. Двухметровый и грозный или, наоборот, неприметный. Важно было только услышать те самые слова.

И даже после войны Левитан спокойно мог расхаживать на улице. А порой и вовсе не успеть на собственный эфир, прорываясь через толпу на Красной площади, которая ждала Юрия Борисовича.

«Мы передавали московские областные известия, читали: Юрий Левитан и Дина Морозова. Я так себя… тю-тю-тю. Он это заметил! И сказал: «Диночка, в эфире мы все равны», — говорит диктор Центрального телевидения, заслуженная артистка РСФСР Дина Григорьева.

Он вместе со всеми отправит человека в космос, поможет написать диплом или одной подписью решит жилищные проблемы. И до последнего дня будет выходить в эфир. А в качестве наследия создаст школу дикторов.

«А когда закончилась война, это же вообще было ликование, и это звучало в голосе. Нельзя считать диктора бесстрастным чтецом, который только правильно произносит слова и делает правильные ударения», — поясняет диктор Центрального телевидения гостелерадио СССР, заслуженный артист России Евгений Кочергин.

Через такую школу прошел и современный голос Парада Победы. Антон Сунцов стал преемником ученика Левитана. И продолжает развивать еще советскую технику.

«Мы приходим к записи Парада на Красной площади. Мне звукорежиссер говорит: «Вот послушай Юрия Борисовича Левитана». Я слушаю Юрия Борисовича Левитана и потом начинаю говорить его интонацией. Он говорит: «Нет, нет, нет. Это Юрий Борисович Левитан, ты Антон Сунцов, у тебя есть свои интонации. Вот на основе Юрия Борисовича Левитана сделай свои интонации», — вспоминает диктор Парада Победы в 2021 году Антон Сунцов.

Многим казалось, что уже бессмертный голос сделал вечно молодым и самого Левитана. Даже после 60 — ни одной морщины. И в каждой советской семье засыпали с полной уверенностью, что завтра будет спокойно. Ведь Левитан пережил со страной все самые тяжелые периоды и остался таким же, только без оканья. И прервал эфир, когда пришли голоса новой эпохи.