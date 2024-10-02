США начнут терять миллиарды долларов в день из-за забастовки грузчиков

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Michael Nigro; 5-tv.ru

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Докеры протестуют в 36 портах страны.

Из-за забастовки портовых грузчиков, которая началась сегодня, США может начать терять по пять миллиардов долларов в день.

Акция случилась впервые за почти 50 лет. Она затронула 36 портов на востоке США и ставит под угрозу половину импорта и экспорта, что может привести к серьезным перебоям в поставках.

Кроме того, если забастовка затянется, ожидается рост инфляции. Десятки тысяч работников начали бастовать после провала переговоров между профсоюзом и группой работодателей о зарплате.

Ранее 5-tv.ru писал, что накануне проведения Олимпиады в Париже сотрудники местного отеля устроили забастовку. Как писали в СМИ, именно в этой гостинице должна была остановиться делегация МОК. Представители организации заплатили Hotel du Collectionneur 22 миллиона евро за то, чтобы использовать весь отель только под нужды комитета. Однако несколько десятков сотрудников отеля вышли в коридоры с транспарантами, на которых написано «Роскошный отель — нищенская зарплата» и «Нет 13-й зарплаты — нет Олимпиады».