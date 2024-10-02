Меняют детали и перепрошивают: как ВС РФ используют сбитые дроны ВСУ против самих боевиков

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

Некоторые из украинских беспилотников удается восстановить и применять их на передовой.

Бойцов этого подразделения называют охотниками на «Юабу Ягу». Почти круглосуточно они уничтожают тяжелые украинские беспилотники и делают это филигранно, ведь каждая ошибка может стоить военнослужащим жизни.

Прямо в полевых условиях они восстанавливают пораженную технику. На огневых позициях отряда зенитчиков побывал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

К пулеметной стрельбе даже на второй и третьей линии обороны здесь все давно привыкли. Слышишь очередь — значит, сбивают беспилотник. Подключилась зенитная установка — значит, где-то высоко заметили «крыло», дрон-разведчик самолетного типа. Такие посты воздушного наблюдения в зоне действия группировки «Центр» разбросаны повсюду.

Но самая опасная работа у зенитчиков по ночам, когда на охоту выходят тяжелые агропромышленные дроны. Их прозвали «Баба Яга».

«Ты ее подлавливаешь, пропускаешь, когда она мимо тебя уже пролетела, начинаешь работать ей вдогон. То есть если будешь работать спереди по ней, и она спалит точку, где ты находишься, просто сделает сброс туда. Трудность ей не составит один снаряд скинуть на тебя и дальше полететь», — говорит стрелок-зенитчик с позывным «Демон».

Бывает, что тяжелые агродроны сбивают стрелковым оружием. Каждый такой случай — это подвиг. «Баба Яга» сверху хорошо видит в темноте, и стрелок рискует жизнью. Боец с позывным «Сухой» рисковал вдвойне — за один раз сбил пару.

«В ночник „Бабу Ягу“ видно на расстояние 300 метров, в тепляк — на расстоянии 500 метров. Пролетели две над головами нашими и летели они на пехоту. Они спалили то, что я стрелял, изменили маршрут. Скорее всего, они увидели в ночное видение свет. Потому что „калаш“ нормально так светит ночью. Делать было нечего, пришлось сбивать. Потому что жить-то хочется», — говорит стрелок-зенитчик с позывным «Сухой».

Сбитые беспилотники зенитчики стараются забирать и отдавать своим мастерам на восстановление. Дроны «Баба Яга» — так его прозвали наши бойцы — это не какая-то конкретная модель, а целое семейство мощных беспилотников, которые способны переносить очень мощные боеприпасы. Некоторые из них спокойно берут две противотанковые мины, могут забросить их ко входу в блиндаж. В общем, очень опасная техника.

Боец с позывным «Мэрлин» может отремонтировать почти любой сбитый беспилотник. Даже с несколькими пулевыми пробоинами. Меняет детали, перепрошивает и возвращает в строй.

«Ее наши ребята сбили, после чего не могли ее долго вынести по причине того, что она находилась в непосредственной близости к врагу. Я не вижу смысла конкретно восстанавливать эту часть, потому что здесь поврежден непосредственно каркас, потом аккумуляторный отсек, ну и лучи. Самую ценность здесь играет электроника и мониторы», — говорит военнослужащий 150-й бригады с позывным «Мэрлин».

На всех восстановленных дронах они наносят изображение ласточки — это позывной их боевого товарища, связистки Алеси Данодиной, которая была тяжело ранена, потеряла ногу, но вернулась на службу. В честь нее и назвали подразделение БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии. Свой логотип они уже наклеили на несколько восстановленных тяжелых трофейных дронов. Такие сейчас очень востребованы на передовой именно как средства доставки в экстремальных условиях.

«БК, медикаменты, продукты заносить, воду. Мы уже восстановили некоторые из трофейных, ребята успешно работают, занося те же продукты питания и БК — это самое необходимое для ребят непосредственно на передовой. На таких тяжелых дронах это гораздо проще сделать, ну и менее заметно. Прилетели, сбросили посылку, улетели за следующей», — говорит «Мэрлин».

Необходимость создания своего тяжелого дрона осознают и российские конструкторы. Уже разработан и в ближайшее время массово начнет поступать в войска мощный беспилотник «Бердыш». Он способен поднимать в небо груз весом 20 килограммов и сможет взять на себя самую опасную часть фронтовой логистики.