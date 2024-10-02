Иск против знаменитого рэпера P. Diddy подадут свыше 120 человек

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Henry McGee

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Предполагаемые жертвы артиста — выходцы более чем из 25 американских штатов.

Около 120 человек из шести американских штатов подали иски против рэпера и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy. Об этом сообщается в материале Fox 11. Адвокат Тони Бузби из Хьюстона, штат Техас, рассказал о новых предполагаемых жертвах артиста. По его словам, все эти люди обращаются в суд с заявлениями о целом ряде неправомерных действий, включая сексуальное насилие и побои, заявила группа юристов и адвокатов на пресс-конференции во вторник.

Бузби подчеркнул, что иски от предполагаемых жертв рэпера поступают более чем из 25 штатов, значительная часть из которых — из Калифорнии, Нью-Йорка, Джорджии и Флориды. В исках утверждается, что у обвиняемых есть история сексуальных домогательств, эксплуатации и нападений, причем инциденты, о которых сообщалось, происходили в течение трех с лишним десятилетий назад, с 1991 года по 2024 год.

Как отметил адвокат, 25 обвинителей на момент инцидентов были несовершеннолетними. Самому младшему из них предположительно было всего девять лет на момент встречи с Комбсом. По мнению Тони Бузби, в ближайшее время будут выявлены сообщники и корпоративные партнеры. Результат расследования непредсказуем, но детали этого дела могут вызвать шок в индустрии развлечений.

«Большинство зарегистрированных инцидентов произошло на вечеринках и прослушиваниях в Нью-Йорке, Калифорнии и Флориде, при этом нападавший часто обещал карьерный рост в обмен на это», — сказано в материале.

Звезду задержали в номере отеля 17 сентября. Ему предъявлены обвинения в рэкете, секс-траффикинге и сутенерстве. По версии следствия, Комбс «совершал насилие, угрожал и принуждал женщин и свое ближайшее окружение к исполнению его сексуальных желаний». После он приступал к сокрытию улик ради сохранения репутации, что тоже приравнивается к противоправным действиям.

Прокуроры утверждают, что P. Diddy перевозил через границы штатов мужчин и женщин, работавших в секс-индустрии, используя собственную бизнес-империю, включая звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment. Доставлял их для участия в сексуальных представлениях под названием «Freak Offs». Суд отказал музыканту в освобождении под залог.

Ранее, писал 5-tv.ru, певицу Бейонсе затравили в сети за причастность к секс-скандалу P. Diddy.