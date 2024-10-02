Огнем охвачены 25 российских регионов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Из-за ветра распространяется не только пламя, но и едкий дым от пожаров.

Природные пожары охватили сразу 25 российских регионов. Горят леса и степи.

В Воронежской области сухая растительность вспыхнула в населенном пункте. Пламя подходит вплотную к жилым домам. Огонь тушат с земли и воздуха. На подавление пламени направили вертолет Ми-8.

Применяют авиацию и в Ростовской области. Здесь возле одного из сел загорелся камыш. Справиться с пожаром мешает сильный ветер. Его порывы разносят не только огонь, но и едкий дым.

В это же время под Самарой горит большой участок болотистой местности. С огнем борются более 200 человек.

Еще шесть регионов на юге России страдают от мощной пыльной бури.

Ранее 5-tv.ru писал, что в одном из сел Рязанской области сгорели десять домов, а сильнейший ветер обрывал линии электропередачи. В конце сентября в регионе был объявлен самый высокий — пятый — класс пожарной опасности. К тушению огня под Рязанью была привлечена, в том числе и авиация.