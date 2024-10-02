В России выявили 368 тысяч нелегальных работников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В следующем году Роструд начнет вести учет предпринимателей, которые отказывают своим сотрудникам в официальном трудоустройстве.

В России в первом полугодии 2024 года были выявлены 368 тысяч человек, трудящихся нелегально. По всей стране это менее 1% от всей рабочей силы. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го (373 тысячи) цифры снизились, но незначительно. Об этом журналистам «Известий» рассказали представители Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

В статистике учитываются все виды нарушений при трудоустройстве, в том числе работа без трудового договора, без лицензии в сфере услуг, так называемая «серая» зарплата — та, которая выплачивается полностью или частично наличными, и, соответственно, налогом не облагается, а также неофициальная подработка.

Специалисты считают куда более важной и масштабной проблему с нелегальным наймом. Широко распространена практика замены трудовых договоров на гражданско-правовые. Например, когда компания заключает соглашение с «самозанятым» сотрудником. Об этом рассказал глава экспертного центра «Деловой России» по трудовым отношениям и охране труда Виталий Федин.

Люди принимают такие условия, чтобы не терять в зарплате. Получка в конверте больше официальной, так как не обременяется налогами и страховыми взносами, как упоминалось выше. Так предложение оформить договор гражданско-правового характера (ГПХ) или самозанятости выглядит убедительнее на собеседовании.

Но «белая» зарплата, и об этом работодатели говорить не спешат, позволяет получать достойные выплаты больничных, а также пособия на детей и пенсии. В обратном случае работник сможет рассчитывать только на минимальные начисления. Кроме того, кредитование становится выгоднее для трудоустроенных согласно букве закона.

Меры борьбы с нелегальным трудоустройством принимаются на уровне государства. В 2025 году планируется открыть реестр недобросовестных работодателей. В нем окажутся предприниматели и организации, нанимающие людей без трудового договора и оформляют ГПХ. Как ранее писал 5-tv.ru, ответственность за пополнение списка и принятие мер возьмет на себя Роструд.