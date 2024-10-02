Расчет «Мста-С» поразил пункт управления БПЛА и бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как «Мста-С» поразила пункт управления БПЛА и технику ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Также удару подверглась и пехота неприятеля.

Артиллеристы ВС РФ группировки войск «Запад» из расчета самоходной гаубицы «Мста-С» уничтожили пункт управления беспилотниками, бронетехнику и пехоту ВСУ. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Наши бойцы круглосуточно наносят удары по позициям украинских боевиков. Артиллерийские расчеты уничтожают огневые позиции, живую силу и вооружение как на переднем крае боевого соприкосновения, так и по тыловым позициям противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.