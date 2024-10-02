Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты для атаки по Израилю

Фото: Reuters/Louisa Gouliamaki

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Сообщается, что применение боеприпаса Fattah или «Завоеватель» позволило успешно поразить до 80% целей.

Иранский корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые ударил по Израилю гиперзвуковыми ракетами Fattah. Об этом сообщает агентство IRIB.

По сообщению израильских СМИ, несмотря на многоуровневую противовоздушную оборону страны, 80% ракет Ирана достигли своих целей в ходе первой волны ударов по государству. Всего по территориям еврейского государства было выпущено около 400 снарядов.

По сообщению Telegram-канала Tasnim, в результате иранской атаки было поражено более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы, которые расположены в городе Ашкелон на юго-западе страны.

Кроме того, ракеты Fattah уничтожили большое количество танков Израиля. Правительство сообщило о миллионе израильтян, которым пришлось экстренно прятаться в бомбоубежищах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Израиль, Ирак и Иордания закрыли свои воздушные пространства. Уточняется, что данное решение было принято после эскалации ситуации в регионе, «которая может привести к рискам, влияющим на полетный процесс и безопасность пассажиров».