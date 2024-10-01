Шесть человек погибли и девять пострадали в результате теракта в Тель-Авиве

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Двое нападавших были ликвидированы на месте, их личности устанавливаются.

Шесть человек убиты и девять получили ранения в результате теракта в Тель-Авиве. Об этом сообщила израильская полиция, уточнив, что оба террориста были нейтрализованы.

В свою очередь газета Haaretz со ссылкой на экстренные службы сообщила, что при атаке пострадали десять человек.

«Десять человек получили ранения в результате стрельбы в городе Яффо в центральном Израиле во вторник. Пятеро из раненых находятся в тяжелом состоянии, один ребенок получил легкие ранения», — говорится в публикации.

Ранее в этот день издание Ynet сообщило, что как минимум двое неизвестных открыли стрельбу возле трамвайной остановки в Тель-Авиве. При этом ранения получили не менее десяти человек, а четверо были убиты.

Также сообщалось, что двое стрелявших террористов были ликвидированы на месте. Их личности пока не установлены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран запустил по территории Израиля около 400 ракет. Также впервые страна применяла гиперзвуковые ракеты.