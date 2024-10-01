Поэт-песенник Осиашвили назвал дату и место похорон Вячеслава Добрынина

Фото: www.globallookpress.com/Evguenii Matveev

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Автор около тысячи эстрадных песен скончался 1 октября в возрасте 78 лет.

Похороны композитора и певца Вячеслава Добрынина пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил поэт-песенник Симон Осиашвили в разговоре с KP.RU. Церемония прощания, по его словам, состоится 3 октября, если семья Добрынина успеет оформить все документы.

Народный артист России Вячеслав Добрынин умер 1 октября в возрасте 78 лет. Знаменитый композитор скончался в одной из столичных клиник, куда его госпитализировали меньше недели назад с инсультом. Супруга подтвердила кончину певца.

Вячеслав Добрынин — талантливый композитор, автор около тысячи песен, среди которых «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро», «Ах, какая женщина», «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Все, что в жизни есть у меня» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Российской Федерации Владимир Путин принес свои соболезнования родным и близким народного артиста РФ, композитора и певца Вячеслава Добрынина в связи с его смертью.