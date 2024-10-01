«Интересная история»: Расторгуев вспомнил, как композитор Добрынин начал петь

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov; Продюсерский центр Матвиенко; 5-tv.ru

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Оказывается, впервые он запел, когда Николай не смог приехать на студию из-за болезни.

Народный артист РФ Николай Расторгуев назвал покойного композитора Вячеслава Добрынина очень остроумным и выдающимся человеком. Воспоминаниями о коллеге он поделился в беседе с 5-tv.ru.

«Я знал Вячеслава Григорьевича с конца 1970-х годов. Один из выдающихся композиторов-песенников, который написал огромное количество хитов. Многие из них я пел, еще когда работал в составе ансамбля «Лейся, песня», — вспоминает Расторгуев.

По его словам, в том числе для этого коллектива Добрынин написал много композиций.

«Была еще интересная история, когда он запел сам, а случилось это следующим образом: я должен был записать песню „Не сыпь мне соль на рану“, это был конец 1980-х годов. Надо подъехать на студию к десяти утра и, он заказал смену на „Мелодии“ — у нас же была одна студия „Мелодия“, — а я подъехать не смог. Я ему позвонил утром, что я не могу — то ли у меня ангина, то ли еще что-то, ну, короче, форс-мажор случился, — и он спел сам», — рассказал артист.

Расторгуев уточнил, что тогда снять студию было тяжело. Пропавшая смена была критична.

«Он спел сам, действительно, «Не сыпь мне соль на рану». И, видимо, он показал кому-то, и сказали: «Ну, Слава, у тебя песни действительно получаются здорово», — объяснил певец.

С этого момента Добрынин стал петь сам.

Фото, видео: Бобылев Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

Расторгуев добавил, что ему искренне жаль, что Добрынина не стало. Он назвал его невероятно остроумным человеком, умницей и большим талантом. Лидер группы «Любэ» также признался, что считал Добрынина своим учителем.

«Замечательный мелодист, написал очень-очень много замечательных песен, которые останутся с нами навсегда», — отметил Расторгуев.

В заключение Расторгуев принес слова соболезнования родным и близким артиста в связи с его смертью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Винокур назвал гением покойного композитора Вячеслава Добрынина.