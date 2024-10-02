Рютте вместо Столтенберга: как проходила передача поста генсека в НАТО

Фото, видео: Reuters/Yves Herman; 5-tv.ru

Эксперты сходятся во мнении, что произошла очередная ни на что не влияющая перестановка.

В НАТО сегодня сменился генеральный секретарь. Йенс Столтенберг, который целое десятилетие занимал этот пост, передал полномочия бывшему премьеру Нидерландов Марку Рютте. И в качестве эстафетной палочки даже отдал символический деревянный молот войны. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин зафиксировал этот исторический момент

Какая власть, такая и церемония ее передачи — потешная, как, в общем, и сама должность генсека НАТО. В качестве символического жеста Марку Рютте вручают не секретный чемоданчик и даже не какую-нибудь там кувалду, а всего лишь молоток, и тот деревянный, вот и все супероружие НАТО.

«Сейчас я передам Вам этот молоточек, он из Исландии, был подарен НАТО в 1963 году. Он используется для особых заседаний, но теперь Вы будете решать, каждый ли день его использовать. Это молоток викингов», — заявил покинувший пост генсека НАТО Йенс Столтенберг.

Нужно, конечно, иметь особую выдержку, чтобы не засмеяться во весь рот в этот момент. Таковы уж служебные обязанности главы Североатлантического альянса — казаться безобидным, особенно на фоне всех этих натовских генералов.

Галстук и пиджак — вот и вся его униформа. Десятилетиями именно такой вполне гражданский образ верно служит для отвода глаз: мол, НАТО, это про оборону и безопасность, а вовсе не нападение. Хотя первое же свое выступление Рютте посвящает возможному снятию запрета на удары именно натовским оружием вглубь России.

«Украина имеет право обороняться и по международному праву это право не заканчивается на границе. Это значит, что поддержка права Украины на самооборону включает в себя возможность Украины бить по легитимным целям на территории агрессора. Каждая страна НАТО самостоятельно определяет масштаб своей поддержки Украины, и не мне это решать. Но мы также должны понимать, что нет какого-то одного типа вооружения, поставка которого поможет выиграть войну. В любом случае, это важная дискуссия», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Украинский конфликт, развязанный при непосредственной поддержке Альянса, ближневосточное обострение и возросшие террористические угрозы — вот и все, что достается в наследство от Столтенберга.

«Марк Рютте во многих отношениях очень похож на своего предшественника. В то же время, он будет твердо придерживаться нынешней линии Запада, а именно будет сторонником поддержки Украины», — считает депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

Но, кроме грозных однотипных речей, что еще может позволить себе генсек альянса. За десять лет у руля НАТО Столтенберг разве что научился ловко менять местами слова в одних и тех же заявлениях, за которыми, кроме слов, — ничего.

В этом смысле — очередная ни на что не влияющая перестановка. Одну «говорящую голову» сменили на другую.

Таким образом, смена власти в Альянсе сводится лишь к новой фамилии его председателя, риторика при этом остается неизменной. Рютте уже дал понять своими первыми заявлениями, что будет четко держать прежний строй.

«Отчасти он играет роль чирлидера, в основном, поддерживая все, что исходит от США и Великобритании, а это не очень перспективная роль. Я думаю, что это не будет означать больших изменений, ведь он очень настойчиво поддерживает то, что сделал Столтенберг. Но проблема в том, что он оказался в очень сложной ситуации — они проигрывают война ну Украине», — заметил немецкий политолог Кристоф Херстль.

Но ко всему прочему имеется и серьезный вызов для самого Рютте — выборы в США и вероятный приход к власти Трампа, постоянно обещающего распустить, как он выражается, «недееспособный» Альянс, Так что этот деревянный молоток Рютте вполне может пригодиться — не пришлось бы им забивать тот самый последний гвоздь в ту самую крышку.