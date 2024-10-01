Сооснователь журнала Doxa* внесен в перечень террористов и экстремистов

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Само издание сперва было признано нежелательным, а затем включено в реестр иноагентов.

Сооснователь журнала Doxa* Армен Арамян** внесен в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росинформинг. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Арамяну было предъявлено обвинение по статьям «Призывы к терроризму, пропаганда или оправдание терроризма» и «Распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ». Он объявлен в международный розыск и заочно арестован в России.

Само же издание, деятельность которого сперва была признана нежелательной на территории России, а затем отнесена к деятельности СМИ, выполняющего функцию иностранного агента, изобличили в начале 2024 года.

«Генпрокуратура поддержала наше обращение и признала нежелательной на территории РФ деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации», — сообщал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшего президента Украины Петра Порошенко** и его сына внесли в список террористов и экстремистов.

* — организация, выполняющая функцию иностранного агента в РФ

** — внесены в перечень террористов и экстремистов Росинформинга