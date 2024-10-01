Фото: Reuters/VALENTYN OGIRENKO

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Он назвал поддержку Киева важным шагом.

Североатлантический альянс выступает за предоставление Украине разрешения атаковать территорию России с применением западного оружия, но каждый член блока сам примет решение. Такое заявление сделал новые генсек НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции, которая транслировалось на YouTube-канале агентства Reuters.

«Украина должна иметь право на это (на удары по территории России. — Прим. ред.). <…> Однако я не могу принять это решение, каждая страна альянса будет принимать его сама», — сказал он.

Рютте также признал, что Украина сейчас находится в сложной ситуации на фронте, а Россия добивается прогресса в ведении боевых действий. По его словам, поддержка Незалежной со стороны блока — важный шаг, поэтому нужно продолжать спонсировать дополнительной помощью Киев.

Сегодня, 1 октября, Марк Рютте стал новым генеральным секретарем НАТО. Свои полномочия ему официально передал Йенс Столтенберг, который занимал этот пост десять лет. Он вручил Рютте резной деревянный молоток. Закрывая торжественное заседание Совета НАТО он стукнул им.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что назначение Рютте генсеком НАТО не изменит русло работы блока.