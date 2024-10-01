«Она все знает»: Бейонсе затравили за причастность к секс-скандалу P. Diddy

Фото: www.globallookpress.com/face to face

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На чем основываются догадки?

Пользователи интернета раскритиковали американскую певицу Бейонсе за возможную причастность к преступлениям арестованного рэпера P.Diddy (Шон Джон Комбс). Появились различные теории заговоров вокруг этого секс-скандала, причем коснулись они также и других известных личностей. Об этом читайте в материале 5-tv.ru.

Арест рэпера Пи Дидди

В сентябре рэпера P.Diddy (Шон Джон Комбс) арестовали по подозрению не только в вымогательстве, но и торговле людьми. Отмечалось, что делалось это в целях сексуальной эксплуатации. Согласно искам, он также организовывал так называемые «Белые вечеринки» с участием звезд американского шоу-бизнеса. Там имели место не только разврат и наркотики, но и насилие. Эти мероприятия могли длиться несколько дней.

Как передает RadarOnline, несколько фотографий, видеороликов и интервью с печально известными вечеринками самого рэпера и о них всплыли после предъявления ему обвинения. Один материал вообще был создан в 2011 году.

В ходе обыска у Дидди дома нашли тысячу бутылок с детским маслом. Адвокат не смог объяснил, зачем рэперу столько. Также Комбс пытался выйти из-под ареста под залог в 50 миллионов долларов, но ему отказали.

Теории заговора: Бейонсе и Пидди

Как пишет сайт Super, на фоне расследования дела Пи Дидди пользователи сети вспомнили песню «She Knows» (с английского переводится как «она знает». — Прим. ред.) от рэпера J. Cole. В тексте упоминаются три артиста: Майкл Джексон, Aaliyah и Лиза Лопес (Left Eye). Все они умерли 25-го числа разных месяцев и годов. В частности, Aaliyah в авиакатастрофе погибла в августе 2001-го, Лопес — в апреле 2002-го, а Джексон — в июле 2009-го. Они были близки с Дидди. Причем Aaliyah часто приходила к рэперу на вечеринки.

Предполагается и то, что Комбс мог вместе с близким другом Jay-Z подстроить смерть Aaliyah. На фоне гибели певицы выросла популярность Бейонсе.

Также напрягло пользователей название этой песни. Дело в том, что сама фраза «She Knows» несколько раз встречается в тексте трека. Предполагается, что она может быть отсылкой к девичьей фамилии певицы Бейонсе Ноулз (Knowles).

Кроме того, сам рэпер J. Cole враждовал прежде с Пи Дидди. Это, считают пользователи, и могло заставить исполнителя «She Knows» раскрыть неприятеля.

Травля Бейонсе

Все это лишь теории, однако в сети считают, что такие совпадения и намеки не могли образоваться просто так. Теперь среди пользователей идет травля Бейонсе. Так, под последней публикацией звезды в соцсети пользователи написали: «она все знает» или «мы знаем».

«Мне нравится, как все эти знаменитости пытаются писать посты, чтобы вести себя так, будто ничего не происходит, в надежде, что если они продолжат притворятся, мы позволим всему вымирать», — прокомментировал один человек публикацию Бейонсе.

«Торговля людьми у нее в крови», — добавил другой.

Теории заговора: Дженнифер Лопес и Пи Дидди

Мама актрисы Дженнифер Лопес еще в 2015 году выступила против ее возвращения к Пи Дидди. На шоу Венди Уильямс женщине задали соответствующий вопрос. Тогда она сделала неожиданно недовольное и удивленное лицо, затем возмущенно прожестикулировала рукой и ясно дала понять свою позицию — она против.

Звезды встречались в период с 1999 по 2001 год. Именно в то время Лопес также предъявили обвинения после действий возлюбленного во время вечеринке Нью-Йорке.

Теории заговора вокруг других знаменитостей

В участии в секс-вечеринках Комбса сейчас обвиняют многих звезд. Так, американская певица Джагуар Райт заявила во время стрима видео-платформы, что в скандал вовлечены экс-президент США Барак Обама, а также принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл. Ее слова приводит RadarOnline.

«Я скажу, кто изображен на пленках. Я уверена, что у Барака Обамы есть кассета, я знаю, что у Дженнифер Лопес есть несколько кассет. Такая кассета есть и у Бейонсе», — добавила она.

При этом издание отмечает, что нет никаких доказательств таким громким заявлениям. Кроме того, допускается и версия про американского певца Джастина Бибера. Он якобы мог стать жертвой насилия в молодости, до достижения совершеннолетия. На такие мысли пользователей навела песня Бибера «Lonely». В ней исполнитель якобы мог подавать сигналы о своем одиночестве и невозможности рассказать другим что-то важное.

Ранее 5-tv.ru писал, что на рэпера и продюсера Diddy написали уже десятое заявление о домогательствах.