Изразцы XVIII–XIX веков обнаружили столичные археологи на территории Яузской больницы

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Изразцы предстоит расчистить, отреставрировать и подготовить к передаче в музейный фонд.

Московские археологи обнаружили обширную коллекцию древних изразцов при проведении работ по благоустройству территории Яузской больницы (сегодня — городская клиническая больница № 23 имени И. В. Давыдовского). Информация об этом появилась на сайте столичного мэра Сергея Собянина.

Среди находок - белоглиняные, датированные первой половиной XVIII века, и красноглиняные расписные изразцы конца XVIII — первой половины XIX века. Это разнообразные элементы, которыми облицовывали печи: лицевые изразцы, колонки, карнизы, пояски.

«Печь на протяжении многих веков считалась сердцем любого дома. Поэтому печному декору уделялось особое внимание, и найденные археологами изразцы в очередной раз это подчеркивают. Подобные находки позволяют нам лучше понять тенденции печного декорирования и проследить особенности развития техник работы с керамикой», — отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Найденные печные изразцы стали появляться в России в первой четверти XVIII века и были связаны прежде всего с личностью Петра I, его интересами и политикой, которую проводил первый русский император. Активное строительство Петербурга потребовало наладить в новом городе и производство изразцов. Московские мастера были отправлены на обучение в Голландию, и они же по возвращении наладили производство бело-синих кафлей на Ново-Невских кирпичных заводах. В Москве новые изразцы тоже вошли в моду и пользовались популярностью наряду с привычными полихромными изразцами.

Бело-синие изразцовые эмали отсылают нас к традициям делфтской керамики и свидетельствуют о значительном западноевропейском влиянии на русское искусство XVIII века. В голландском городе Делфте изготавливали фаянсовые изделия из белой или серой глины, покрывали их непрозрачной глазурью и расписывали окисью кобальта, которая давала синий цвет после обжига, а затем покрывали прозрачной глазурью в финале.

В России начали использовать данную технологию на белоглиняных изразцах, а потом так же стали расписывать и изделия из красной глины. Четкость рисунка и качество росписи на изразцах достигались за счет применения росписи по сырой эмали, разработанной в XVIII веке на заводе Афанасия Гребенщикова в Москве. Новшество состояло в том, что роспись наносилась на слегка подсохшую белую эмаль, которой покрывали изразец после первого обжига. Краски впитывались эмалью и затем, во время второго обжига, сплавлялись с ней. Эта работа требовала большого живописного мастерства, так как рисунок наносился по невысохшей эмали и внесение исправлений было невозможно.

Археологические находки сейчас проходят камеральную обработку, их предстоит отреставрировать и передать в музейный фонд.

Участок, где были обнаружены изразцы, находится на территории Заяузья, на склоне Таганского холма, или Швивой горки. С прибрежными яузскими землями связаны события ранней московской истории. Один из летописных источников располагал первоначальный московский городок на устье Яузы. Таганский холм представлял собой довольно удобное место для городища. На этой территории издревле находились пути во Владимир (современная Николоямская улица) и Болвановская дорога в Коломну (современные Яузская, Верхняя Радищевская и Таганская улицы). Дороги дублировали водные пути к этим городам: в Коломну — по Москве-реке, во Владимир — по Яузе и Клязьме.

В Заяузье начиная с XV века формировались слободы, имевшие в основном ремесленный характер. Согласно письменным источникам, на рубеже XV–XVI веков здесь возникали слободы ремесленников, работавших с огнем. Перенесенная из города Гончарная слобода была, вероятно, одной из наиболее ранних и самых крупных слобод в изучаемой местности.

Со временем гончары были вытеснены в конец нынешней Гончарной улицы, а их место было занято кузнецами, бронниками, котельниками и другими ремесленниками.

Начало археологическим исследованиям территории Заяузья было положено в 1940-е годы. Тогда удалось выяснить, что хозяйственная деятельность в этом районе прослеживается начиная с древнерусского периода — XI–XIII веков.

Помимо изразцов, на этой территории обнаружены и другие керамические изделия, например голландские и турецкие курительные трубки. Археологи также продолжают находить разнообразные бытовые предметы, датируемые периодом от XVII до XX века. На данный момент ими сформирована коллекция более чем из 600 артефактов, найденных на этом участке. Завершить археологические исследования планируется до конца года.