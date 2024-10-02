Скопление бактерий: стоматолог назвал частые причины появления зубного камня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Обработанная пища в рационе не всегда идет на пользу здоровью.

Обилие сладкого в рационе и пренебрежение твердой пищей могут привести к появлению зубного камня. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал стоматолог, хирург-имплантолог Игорь Блюмкин.

«В свою очередь, обилие мучного, сладкого и быстроусвояемых углеводов приводит к скоплению большого количества бактерий на зубах и, как следствие, образованию зубного камня», — объяснил он.

Специалист призвал не игнорировать зубную нить и ирригатор во время чистки зубов, так как это помогает убрать налет. Отказ от их использования приводит, напротив, к его накапливанию. Более того, стоматолог отметил, как важно правильно чистить зубы, чтобы добраться до труднодоступных мест.

Хирург-имплантолог добавил, что отказ от твердой пищи также выступает причиной возникновения зубного камня. Среди прочих причин Блюмкин выделил привычку жевать только на одной стороне, а также курение.

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