ФСБ задержала 39 радикалов, склонявших детей к насилию по указанию Украины

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Девять из них — подростки, которые готовили вооруженные нападения в образовательных учреждениях.

Российские силовики по всей стране задержали 39 радикалов, которые склоняли детей и подростков к насилию в отношении представителей госорганов, одноклассников и учителей. Кураторы с Украины готовили своих подопечных через мессенджер Discord. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что силовики провели в 78 регионах РФ оперативно-розыскные и профилактические мероприятия в отношении 252 участников деструктивных сообществ в интернете. В их числе — 156 несовершеннолетних.

«В результате данных мероприятий задержаны 39 радикалов возрастом от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей», — говорится в сообщении.

Из числа задержанных установлена причастность девяти подростков к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в людных местах. У них уже изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, а также символику и пропагандистские материалы террористов.

Сотрудники ФСБ выявили, что задержанные общались через Discord с украинскими кураторами. В переписке были найдены инструкции по ведению диверсий и терактов, изготовлению и применению средств террора, а еще планы подготовки нападений с оружием. Силовики и правоохранители продолжают проводить оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Севастополе арестовали россиянок по подозрению в работе на разведку Украины. Им были предъявлены обвинения по уголовной статье. Девушки заключены под стражу на время ведения следствия.