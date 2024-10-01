Создание справедливого многополярного мира: как развивались отношения России и Китая

СССР стал первым государством, признавшим КНР после ее образования в 1949 году

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сегодня сотрудничество двух стран официально определяется как всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие.

Китайская Народная Республика (КНР) отмечает 75 лет со дня своего образования. Первым государством, установившим дипломатические отношения с КНР, стал Советский Союз. И сегодня Россия и Китай продолжают активное сотрудничество практически во всех сферах. О том, как развивались отношения стран, — в материале 5-tv.ru.

Начало дипломатических отношений

СССР стал первым государством, признавшим Китай под руководством Коммунистической партии. Это произошло на следующий день после провозглашения КНР единым государством.

«Наша страна первой признала Китайскую Народную Республику 2 октября 1949 года, буквально на следующий день после ее провозглашения. Оказала масштабную помощь на начальном этапе становления ее политической системы, государственных институтов и экономики. И в последствии на протяжении десятилетий наше сотрудничество крепло и развивалось», — говорил Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров в мае 2024 года.

Первый договор между СССР и КНР был заключен в феврале 1950 года. Документ «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи» подписали в Москве во время визита китайской партийно-правительственной делегации, которую возглавлял Мао Цзэдун.

В нем речь шла о совместных мерах по недопущению агрессии и нарушения мира со стороны Японии и любого другого государства, поддержке друг друга в случае угроз, а также конкретных направлениях сотрудничества двух стран. Кроме того, договор способствовал укреплению безопасности на Дальнем Востоке, добрососедству и дружбе народов.

«При поддержке СССР было реализовано множество крупных проектов, заложивших основу для развития промышленности нового Китая», — сказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

CCCP оказывал Китаю помощь в строительстве государства, армии и обучении специалистов. Также Москва поддерживала стремление Пекина стать членом ООН и других международных организаций. Совместными усилиями были созданы предприятия по производству реактивных истребителей и артиллерийских систем.

Китай и новая Россия

Совместные российско-китайские учения. © РИА Новости/Виталий Аньков

После распада Советского Союза правительство КНР признало Российскую Федерацию как правопреемницу международных прав и обязательств СССР. В 1992 году страны подписали «Соглашение об основах взаимоотношений».

Стоит отметить, что в те годы страны Запада ввели против КНР эмбарго, запретив в страну поставку технологий и многих видов вооружений. При этом Россия не поддерживала антикитайские санкции, выступая за полноценный политический диалог.

«Российская цивилизация и китайская цивилизация в союзнических отношениях имеют огромный потенциал, чтобы сбалансировать международную повестку. Более того, в перспективе могут играть решающую роль на пути к прогрессу в экономическом и технологическом развитии планеты», — подчеркивал председатель Общества российско-китайской дружбы Иван Мельников на шестой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

В 2001-м РФ и КНР заключили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, где были указаны главные принципы и направления о взаимодействии государств. Документ подписан президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Цзян Цзэминем.

Также в 2001-м была создана Шанхайская организация сотрудничества, куда в то время, помимо России и Китая, вошли Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Сегодня ШОС наряду с БРИКС и ЕАЭС — один из устойчивых центров формирования многополярного мира, пространство для взаимовыгодного сотрудничества и честного диалога единомышленников, которых с каждым годом становится все больше.

Запад теперь в роли догоняющего. Какой миропорядок строят Владимир Путин и Си Цзиньпин

Современные Россия Китай

Владимир Путин и Си Цзиньпин. © РИА Новости/Сергей Гунеев

Сегодня российско-китайские отношения официально определяются как отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху. Углубление сотрудничества стран считается приоритетом внешней экономики РФ.

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпинь встречались более 40 раз. Президент РФ посещал КНР более 20 раз.

«Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику. Мы солидарно работаем над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое должно опираться на центральную роль ООН, ее Совета Безопасности, международное право, цели и принципы Устава ООН», — говорил Путин.

«Китайская сторона готова совместно с Россией, чутко понимая тенденцию истории и следуя веянию мирового развития, неизменно опираться на коренные интересы народов двух стран, непрерывно обогащать двустороннее сотрудничество необходимым в новую эпоху содержанием во имя развития и процветания двух стран, проявлять чувство ответственности в качестве великих держав», — отмечал Си Цзиньпинь.

В 2023 году товарооборот РФ и КНР увеличился на 26,3% по сравнению с предыдущим годом и составил свыше 240 миллиардов долларов. Это стало рекордным показателем для обеих стран за все время сотрудничества. Россия экспортирует в Китай, в том числе энергоресурсы, металлы, древесину, сельскохозяйственную продукцию и морепродукты. Китай отправляет в РФ легковые и грузовые автомобили, бытовую электронику, микропроцессорные блоки, одежду и обувь, а также товары широкого потребления.

Сотрудничество происходит сразу по нескольким приоритетным сферам: технологиям, промышленному производству, инфраструктуре, сельскому хозяйству и энергетике.

Более того, к 2030 году товарооборот между Китаем и Россией может удвоиться. По словам генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, это станет реальностью при дальнейшем устранении препятствий во взаиморасчетах между банками обеих стран. Сейчас реализовано уже 50 проектов, причем общий объем вложений составил более 780 миллиардов рублей. Кстати, взаиморасчеты ведутся, в том числе в национальной валюте.

Отношения России и Китая после начала СВО

После начала специальной военной операции России на Украине Китай заявил, что не собирается отказываться от сотрудничества с РФ.

«Оказали вам поддержку насчет украинского вопроса, несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики. И они не должны и не смогут помешать нормальному российско-китайскому сотрудничеству», — заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь.

При этом китайская сторона подчеркивает, что конфликт на Украине необходимо урегулировать политически, и Пекин готов способствовать мирным переговорам. Однако, как подчеркивают власти Поднебесной, необходимо исключить двойные стандарты и преследование геополитических интересов, а в диалоге должны участвовать все стороны.

Китай отказался от участия в так называемом мирном саммите по Украине, который проходил в июне 2024 года в Швейцарии. Си Цзиньпин призвал к созыву мирной конференции, которую признают Москва и Киев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР.