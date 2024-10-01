«Украли»: версия об исчезновении кенгуренка Кроша из зоопарка Ярославля подтвердилась

Фото, видео: www.globallookpress.com/jspix; 5-tv.ru

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Преступник действовал продуманно и даже отключил сигнализацию.

Кенгуренка Кроша из ярославского зоопарка похитили минувшей ночью. Об этом сотрудник заведения рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Кенгуру вчера украли. Утром я кормить пришел, а его уже нет», — рассказал сотрудник зоопарка.

По его словам, кенгуренок был совсем маленьким — 4-5 месяцев.

Ранее сообщалось, что сбежать сам зверек не мог. Он слишком мал, чтобы отважиться оторваться от матери. Теория о том, что животное под дурости похитил пьяница также не совсем правдоподобна. Преступник действовал продуманно — он даже смог отключить в зоопарке сигнализацию.

В настоящий момент полиция Ярославля разыскивает похищенного детеныша, однако предположить, кому в российском городе понадобился экзотический зверек, пока не представляется возможным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в марте кенгуру Гранди из белгородского зоопарка погибли под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Животное скончалось из-за тяжелых ранений 19 марта. По словам сотрудников, когда ВСУ начали атаковать мирный город кассетными снарядами, Гранди находилась на улице.