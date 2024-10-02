«Он мне звонил не так давно»: Андрей Державин в шоке из-за смерти Добрынина
Андрей Державин в шоке из-за смерти Вячеслава Добрынина
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Андрей Епихин/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Народному артисту РФ было 78 лет.
Советский и российский музыкант Андрей Державин не может оправиться после новости о смерти его коллеги и друга Вячеслава Добрынина. Своими чувствами он поделился в беседе с 5-tv.ru.
«Это большая утрата, это горе для семьи и для друзей», — отмечает он.
Музыкант говорит, что сначала не поверил в произошедшее, но, к сожалению, информация в интернете оказалась верной.
«Я прочитал это в интернете — не поверил. Позвонил супруге. Действительно, это произошло», — говорит Державин.
Еще совсем недавно он созванивался с Добрыниным, который приглашал его на телепередачу, чтобы тепло провести время с друзьями.
«Он мне звонил буквально не так давно. Он хотел на телевидении какую-то программу собрать нас, он очень любил собирать друзей. Очень хотел собрать нас всех и спрашивал, когда у меня есть свободное время с моим графиком. Я говорю: „для тебя — всегда“. Был такой бодрый», — говорит с грустью артист.
Музыкант охарактеризовал Добрынина как очень вдохновляющего человека, и его смерть — это огромная утрата.
«Он всегда умел вдохновить, заразить своим жизнелюбием всех окружающих и меня, в том числе. Это, конечно, такая утрата. Я десять минут назад об этом узнал, не могу осмыслить до сих пор, что это произошло», — сказал артист.
Артист скончался в одной из столичных клиник, госпитализировали его меньше недели назад с инсультом.
Вячеслав Добрынин — певец, композитор, автор около тысячи песен, среди которых «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро», «Ах, какая женщина», «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Все, что в жизни есть у меня» и многие другие.
Ранее 5-tv.ru писал про судьбу, успех и секреты Вячеслава Добрынина.