Проведена операция: появились подробности о состоянии актера Василия Ливанова

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Врачи сделали артисту ангиографию.

Актера и кинорежиссера Василия Ливанова госпитализировали на фоне, предположительно, инфаркта мозга, это уже третий ишемический инсульт у артиста. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ливанову в больнице сделали ангиографию — рентгенологический контрастный метод исследования сосудов и артерий, направленный на выявление патологии кровеносной системы. Также у него удалили тромб.

Сейчас актер находится в ясном сознании, дышит он самостоятельно. Ливанову своевременно была оказана медицинская помощь, поэтому жить он будет. Динамика состояния кинорежиссера оценивается как положительная.

Василий Ливанов сыграл роли в десятках картин, также он озвучивал персонажей из популярных советских мультфильмов, например, Карлсона и крокодила Гену. Советскому и российскому зрителю он хорошо запомнился в образе Шерлока Холмса в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона».

На прошлой неделе актера и кинорежиссера Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию. Сообщалось, что состояние артиста тяжелое. Госпитализацию подтвердила его супруга Елена Ливанова.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена прокомментировала госпитализацию актера Василия Ливанова. По ее словам, история по поводу здоровья артиста мешает врачам работать.