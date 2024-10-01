«Страна жила с его песнями 50 лет»: Лев Лещенко о смерти Вячеслава Добрынина

Фото, видео: © РИА Новости/Руслан Кривобок/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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По словам певца, вместе с композитором ушла эпоха поп-музыки, которая родилась под его пером.

Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко заявил, что смерть народного артиста РФ, композитора Вячеслава Добрынина является огромной потерей не только для его близких, но и для всего музыкального сообщества. Своими чувствами он поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам Лещенко, с Добрыниным он не только дружил, но и сотрудничал на протяжении последних 50 лет. Исполнитель записал около 45 популярных песен, вышедших из-под пера Добрынина.

«Печальная новость, потому что это музыкальная эпоха поп-музыки новых направлений, которые он придумал», — отметил певец.

По его словам, Добрынин, несмотря на солидный возраст, имел возможность продолжать творить, и занимался этим до последних дней своей жизни.

«Печальная новость не только для его друзей, музыкантов, но и вообще для страны, которая жила 50 лет с его песнями», — заявил исполнитель.

Лещенко напомнил, что Добрынин две недели находился в больнице с инсультом, но врачи принимали все необходимые действия, чтобы попытаться его спасти. Несмотря на старания медиков, композитор ушел из жизни утром 1 октября. Ему было 78 лет.

Ранее 5-tv.ru вспоминал о лучших хитах, написанных Вячеславом Добрыниным.