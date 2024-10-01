Душила изнутри: в Тюмени врачи удалили женщине огромную щитовидную железу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Специалисты несколько часов боролись за жизнь пациентки.

Огромную щитовидную железу удалили хирурги женщине в Тюмени. Орган превышал норму как минимум в десять раз. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

«Опасная опухоль разрасталась внутрь, нижней частью уходила за грудину и вызывала удушье», — объяснили в депздраве.

Сообщается, что женщине было тяжело не только глотать, но и дышать. Именно поэтому она обратилась к врачам, которые провели в итоге обследования, но во время него пациентка потеряла сознание. Ее срочно отправили в реанимацию, где тюменские медики два часа оперировали женщину, стремясь удалить сложную патологию.

Хирурги первой областной клинической больницы успешно справились с задачей, не повредив трахею, пищевод и гортанные нервы. Удаленный орган весил порядка полтора килограммов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Тюменской области врачи спасли жизнь 101-летней пенсионерки, ее экстренно привезли на скорой помощи.