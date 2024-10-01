«В том же русле»: в Кремле отреагировали на назначение Рютте генсеком НАТО

Фото, видео: Reuters/Yves Herman; 5-tv.ru

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Сегодня экс-премьер Нидерландов перенял обязанности Йенса Столтенберга.

Назначение экс-премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря Североатлантического альянса не повлияет на русло работы НАТО. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, в котором он и работал», — сказал он.

Сегодня, 1 октября, Марк Рютте стал новым генеральным секретарем НАТО. Свои полномочия ему официально передал Йенс Столтенберг. Он в прощальной речи заявил, что занимал пост генсека блока десять лет и провел более тысячи встреч совета НАТО. По его словам, силы блока достигли полумиллиона человек в состоянии высокой готовности, добавил он.

Уходящий с поста генсек передал Рютте резной деревянный полоток, который Исландия подарила в 1953 году штаб-квартире альянса. Им стучат в момент объявления о начале и завершении заседаний. Закрывая торжественное заседание Совета альянса Рютте пустил в ход этот молоток.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков объяснил резкие заявления Столтенберга об ударах по РФ. По мнению бывшего генсека НАТО, Запад не будет втянут в конфликт, если атака будет вестись из их оружия.