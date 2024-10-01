Марк Рютте стал новым генеральным секретарем НАТО

Фото: www.globallookpress.com/ Tomas Tkacik

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Ему официально передал свои полномочия Йенс Столтенберг.

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте занял пост 14-го генерального секретаря Североатлантического альянса. Свои полномочия ему официально передал Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

Столтенберг в своей прощальной речи заявил, что занимал пост генсека блока десять лет и провел более тысячи встреч совета НАТО. По его словам, силы блока достигли полумиллиона человек в состоянии высокой готовности, добавил он.

На момент его вступления в должность в 2014 году НАТО лишь немного помогало Украине. Сегодня же поддержка блока «массивная» и для ее координации создан специальный штаб. В конце своей речи Столтенберг также подчеркнул необходимость предоставить Украине статус официального члена НАТО.

Уходящий с поста генсек передал Рютте резной деревянный полоток, который Исландия подарил в 1953 году штаб-квартире альянса. Им стучат во момент объявления о начале и завершении заседаний. Закрывая торжественное заседание Совета альянса Рютте пустил в ход этот молоток.

Ранее 5-tv.ru писал, что Столтенберг дал интервью, пока еще находился на посту генсека НАТО. В разговоре с зарубежными журналистами он сделал тему Украины центральной. В том числе Столтенберг призвал Турцию поддержать план Украины, а не Китая.