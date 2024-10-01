Разведка РФ узнала о подготовке Западом провокации в Сирии с химоружием

Фото: www.globallookpress.com/Christophe Gateau

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В СВР уверены, что это только усилит недоверие Юга к США и их союзникам.

Спецслужбы ряда стран-членов Североатлантического альянса и Украины совместно с террористическими группировками, орудующими на севере Сирии и провинции готовят провокацию с целью подрыва авторитета РФ в государствах Глобального Юга. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Замысел состоит в том, чтобы инс­ценировать применение сирийской армией и воинским контин­гентом России в САР химического оружия, а затем развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Орга­низации по запрещению химоружия», — говорится в сообщении.

Вероятно, провокация будет проводится в районах, расположенных к востоку от города Идлиба. Согласно плану, боевики сбросят с дронов заминированную емкость с хлором по время нанесения армией Сирии и Воздушно-космическими силами РФ ударов по позиции тергруппировок в идлибской зоне деэскалации.

Предполагается, что активисты из неправительственной организации (НПО) «Белые каски» снимут на видео последствия происшествия и направят запись в международные организации. В ролике также будут якобы свидетельства мирных жителей с возложением ответственности за произошедшее на Сирию и Россию.

Как подчеркнули в СВР, Запад желает подорвать авторитет России в странах Глобального Юга, потому что осознает провал своего курса на нанесение стратегического поражения нашей стране в украинском конфликте. Однако такие провокации не помогут США и их союзникам перетянуть южные государства. Это лишь усилит недоверие Юга к Вашингтону и Лондону, заключили в СВР.

Обострение на Ближнем Востоке продолжается с октября 2023 года, когда ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел территорий Израиля, вошел в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. Ответные удары начались незамедлительно.

Новому витку эскалации положил начало удар ЦАХАЛ по объектам «Хезболлы» в Бейруте 30 июля. Пострадали десятки человек. Затем был ликвидирован командир вышеуказанной группировки Фуад Шокр, а на следующий день в результате удара по Тегерану погибли глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разведка РФ заявила о причастности англосаксов к теракту на «Северных потоках». Вашингтон и Лондон начали распространять дезинформирующие сообщения перед годовщиной взрывов.