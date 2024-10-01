Мишустин заявил о заинтересованности РФ в расширении сотрудничества с Киргизией

Мишустин: товарооборот между Россией и Киргизией увеличился на 13% за полгода

Фото, видео: © РИА Новости/Жоомарт Ураимов; 5-tv.ru

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Российская сторона хочет укреплять торгово-экономические связи со страной.

Россия планирует ускорить запуск новых совместных с Киргизией проектов в экономических сферах. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил во время встречи с киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым в рамках Евразийского экономического форума (ЕЭФ) в Ереване.

«Мы высоко ценим дружественные и братские отношения с Киргизией. Заинтересованы в расширении нашего торгово-экономического сотрудничества», — подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что за первые шесть месяцев 2024 года товарооборот между двумя странами — увеличился на 13%. Обе стороны работают над долгосрочными стратегическими задачами именно в экономической сфере, отметил Мишустин.

Россия также предложила ускорить запуск новых совместных проектов РФ и Киргизии. Речь идет сразу о нескольких сферах: транспорта, логистики, промышленности, сельской кооперации и цифровой экономики. Мишустин надеется, что в будущем на киргизский рынок выйдут больше компаний из России.

Во время встречи он также указал на полезную деятельность Российско-киргизского фонда развития. В частности, профинансировано более 3500 тысяч совместных проектов, причем уже прорабатываются новые предложения.

Ранее 5-tv.ru писал, как Мишустин обсудил с премьером Белоруссии плодотворное сотрудничество двух стран.