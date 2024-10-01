Руины и тела погибших: Израиль наносит удары по жилым районам Ливана

Фото, видео: Reuters/Amr Abdallah Dalsh; 5-tv.ru

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ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции на юге соседнего государства.

Ситуация на Ближнем Востоке минувшей ночью резко обострилась. Несколько часов назад Армия обороны Израиля подтвердила начало наземной операции на юге Ливана. По утверждениям ЦАХАЛ, рейды носят «ограниченный» характер и проводятся в приграничных районах.

Действия израильтян сопровождаются массированным ракетным обстрелом. Из зоны конфликта репортаж корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Самая тревожная ночь в столице Ливана с начала эскалации: взрывы по всему городу. Не менее семи авианалетов, минимум 11 погибших — это только в Бейруте. Больше всего пострадали южные пригороды: жилые кварталы Аль-Лайлаки и Харет-Хрейк. Разрушены восемь многоэтажек.

Последствия — катастрофические! Это отчетливо видно при свете дня. Посередине многоэтажки — гигантская брешь. На улице среди развалин — обломки рухнувших конструкций с верхних этажей.

«Наш дом здесь и магазин здесь, мы пришли и увидели, что произошло. Мы увидели тела погибших. От обстрела пострадал наш прилавок. Теперь тут все разрушено», — рассказывает Эмад Аль-Зейн.

Израиль не сбавляет темпы бомбардировок. По всему Ливану не смолкают сирены. Всего за сутки — 95 погибших. Скорая в этом районе ездит туда-сюда, доставляет в больницы пострадавших.

О полноценном вторжении речь пока не идет. Точнее, ЦАХАЛ маскирует его под словосочетанием «ограниченная наземная операция». Израильские танки выстраиваются вдоль границы, но пока ее не пересекают.

«В последние часы появилось множество сообщений и слухов об активности ЦАХАЛ на ливанской границе. Мы просим не комментировать это для безопасности наших же войска. Придерживайтесь только официальных сообщений и не ложь», — призывает пресс-секретарь ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

Кратно увеличились обстрелы юга Ливана. Израиль ударил ракетами по самому большому лагерю палестинских беженцев на юге. Есть погибшие и раненые. Целью израильской атаки был Мунир Макде, командир ливанского отделения палестинского движения ФАТХ. Его судьба сейчас неизвестна.

Последствия израильского авиаудара по Айн-Эд-Дельбе — 45 погибших. Спасатели торопятся: под завалами могут находиться люди.

«В этом районе нет боевиков и оружия. Не было ничего, что указывало бы на то, что здесь что-то представляло угрозу», — подчеркивает местный житель.

«Трудно подобрать слова. Эта операция была спланирована США, Европой. Они стравливают христиан и мусульман, они ударили по чисто христианскому району», — говорит Абу Мазен.

Министр иностранных дел Франции Жан Ноэль Барро накануне первым из европейских политиков приехал в Бейрут. На встрече с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана он даже не пытался скрыть улыбку.

Кажется, что у них все идет по плану. США и Европа руками Израиля вознамерились спалить весь Ближний Восток. Одна из целей — Дамаск. Ночью был атакован район Маззех, там расположено посольство Ирана. Трое погибших, в том числе журналист Сафаа Ахмед. Израиль пока не взял на себя ответственность за удар по Сирии.

«Хезболла» пытается отвечать. Утверждает, что нанесла удар по израильским войскам на юге Ливана. Кроме этого, по данным СМИ не менее десяти ракетных ударов выпущены по израильскому Мерону.

На фоне заявлений администрации Байдена о неминуемом вторжении — точечные обстрелы американским военных объектов. Четыре ракеты попали в базу США у аэропорта в Багдаде. Ответственность за это пока никто не взял. Предположительно, ракеты были выпущены с территории Ирака.

Уже понятно: Израилю в случае дальнейшего продвижения придется удерживать несколько фронтов с подготовленными вооруженными формированиями. А это — гораздо сложнее, чем убивать безоружных мирных ливанцев.