Когда все идет по накатанной: названы способы преодолеть усталость в отношениях

Фото: www.globallookpress.com/Mauricio Jordan de Souza Coelho

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Важно всегда открыто разговаривать со своим партнером о переживаниях.

Усталость в отношениях означает, что привычный сценарий исчерпал себя. Его необходимо изменить, в противном случае все рухнет. Как преодолеть усталость в отношениях рассказала психолог, психотерапевт Мария Медведева в беседе с изданием Газета.ру.

«Выход в такой ситуации — в открытом разговоре: чего я хочу от отношений и чего хочет партнер, разделяем ли мы цели друг друга, честное признание, что я так больше не хочу, и что мы можем сделать, чтобы это устраивало обоих», — сказала она.

В большинстве случаев, продолжила психолог, преодолевать усталость бесполезно. Дело в том, что такое ощущение испытывает один партнер, а другого в этот момент все устраивает. Последнего сложно убедить, что есть проблемы и сделать это удается часто в результате расставания. Поэтому такие кризисы лучше предотвращать.

Медведева посоветовала задать себе такие вопросы: «Чего я хочу от отношений? Что для меня обязательно, что — второстепенно? К каким отношениям я стремлюсь?» Ответы на них же следует узнать и партнера. Периодически стоит узнавать у себя и у него, все ли хорошо в отношениях. Особенно это важно делать в моменты, когда эмоции как будто исчезают, и «все идет по накатанной».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что психолог назвала пять ошибок, которые могут привести к разрыву отношений. Первые трудности возникают уже по окончании букетно-конфетного периода. Важно вовремя распознать их и устранить.