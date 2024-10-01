Картину Пикассо нашли в подвале в Италии

Фото, видео: www.globallookpress.com/imago stock&people, via www.imag; 5-tv.ru

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Ее владельцы полвека не догадывались о подлинности работы.

В Италии нашли картину легендарного испанского художника Пабло Пикассо. Ее история, действительно, впечатляет.

Полотно полвека провисело в доме недалеко от Неаполя. Еще в 1960-х годах свернутый холст пылился в подвале на острове Капри. Там его, вместе с прочими безделушками, приобрел торговец и привез в Помпеи.

Один из сыновей нового владельца работы впоследствии заметил схожую репродукцию в школьном учебнике. Тогда в семье заподозрили, что картина с подписью Пикассо может оказаться не банальной копией.

Экспертизы растянулись на долгие годы, ведь испанский гений написал больше 14 тысяч произведений. И вот графолог окончательно подтвердил подлинность работы. На ней изображена возлюбленная Пикассо — французская художница и фотограф Дора Маар. Стоимость картины теперь оценивают от шести до 12 миллионов евро.

Ранее 5-tv.ru писал, что Никас Сафронов планирует оставить сыновьям после смерти. Сафронов рассказывал, что стоимость его больших картин может достигать 50 тысяч долларов, а портреты стоить вдвое дороже.