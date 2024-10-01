Сегодня в России отмечают День сухопутных войск

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Они являются наиболее многочисленными в нашей армии.

Одни из главных героев спецоперации — бойцы сухопутных войск — отмечают сегодня профессиональный праздник.

Сухопутные подразделения лежали в основе армии и длительное время были единственной вооруженной силой нашей страны. Именно с ними, еще с незапамятных времен, связаны все выдающиеся примеры русской военной доблести, такие как подвиги Куликовской битвы, тактические решения Северной войны и знаменитый «Брусиловский прорыв».

Сегодня Сухопутные войска остаются наиболее многочисленным видом в российской армии. Но несмотря на глубокие традиции, не перестают развиваться.

Мощнейший рывок совершили соединения в использовании беспилотных систем. В тактическом плане военные отходят от «классических» форм ведения боевых действий к маневренной работе огневых подразделений.

И это дает свои плоды — за время проведения спецоперации высокого звания «Герой России» удостоен 121 выпускник вузов сухопутных войск.

Ранее 5-tv.ru писал, как снайперы помогают продвижению российских войск в зоне спецоперации.