ЦАХАЛ заявил о начале «ограниченной» наземной операции на юге Ливана

Фото, видео: www.globallookpress.com/Stringer; 5-tv.ru

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Приграничная часть территории Израиля объявлена закрытой военной зоной.

Обостряется ситуация на Ближнем Востоке. Армия Израиля несколько часов назад подтвердила начало наземной операции на юге Ливана.

Утверждается, что рейды носят «ограниченный» характер — в поселениях, близких к границе. Немногим ранее ЦАХАЛ объявил закрытой военной зоной три населенных пункта рядом — на севере Израиля.

Наступление сопровождается массированным ракетным обстрелом. В сетях расходятся кадры израильских ударов, предположительно, по целям на юге Ливана — в районе лагеря палестинских беженцев.

По сообщениям, разрушены, по меньшей мере, восемь зданий. Есть погибшие и раненые. Взрывы всю ночь гремят и в Бейруте.

В свою очередь, ливанская «Хезболла» выпустила порядка десяти ракет по северным территориям еврейского государства. Сработала система воздушной тревоги.

В то же время, ЦАХАЛ совершил атаку в Сирии. Сообщается, что удар был ряд с посольством Ирана в Дамаске. Погибли три человека, девять ранены.

Атаке также подверглась база США в Ираке к западу от Багдада. Туда, по сообщениям, попали четыре ракеты. Один из снарядов упал рядом с военным объектом, а другой — в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы. На данный момент ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за инцидент. На этом фоне Штаты усиливают свою авианосную группу на Ближнем Востоке.

Также стало известно, что Франция направляет к берегам Ливана военный корабль на случай, если потребуется эвакуация французских граждан.

Ранее 5-tv.ru писал, что США начали перебрасывать боевые самолеты на Ближний Восток для сдерживания Ирана. В частности, на Ближний Восток отправятся несколько эскадрилий истребителей и штурмовиков — F-15E, F-16, A-10 и F-22, а также дополнительный персонал для их обслуживания. Как писали в СМИ, изначально предполагалось, что самолеты будут направлены на ротацию и заменят уже находящиеся в регионе эскадрильи.