Археологи в Великом Новгороде обнаружили клад X века из двух тысяч украшений и монет

Археологи в Великом Новгороде нашли клад X века из двух тысяч украшений и монет

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Общий вес находки составил почти три килограмма.

В Великом Новгороде на месте строительства жилого дома археологи обнаружили клад X века, состоящий из почти двух тысяч монет и украшений. Об этом сообщил Институт археологии РАН в соцсетях.

Клад назвали «Воздвиженским», и он стал четвертым и самым крупным по весу серебра и количеству предметов среди относящихся к концу X века. Его рекордный вес составил почти три килограмма. Больше всего в кладе оказалось монет, отчеканенных на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

«Среди них наибольшую часть монет составляют дирхамы амиров из среднеазиатской династии Саманидов, причем представлены эмиссии всех законных правителей от Исмаила ибн Ахмада (892–907 годы) до Мансура ибн Нуха (961–976 годы). Саманидские дирхамы выпущены в Андарабе, Балхе, Бухаре, Самарканде и Шаше», — отметили представители института.

Кроме того, археологи обнаружили одну хрустальную и девять стеклянных бусин, бронзовую позолоченную подвеску и 72 украшения из серебра. Среди них — пластинчатый широкосрединный гладкий перстень и височное однобусинное зерненое кольцо, а также 16 одинаковых сферических пуговиц с крупными ушками. Один из наиболее выразительных предметов — серебряный крест с расширяющимися к концам ветвями и с тремя дисками на концах.

Ученым предстоит произвести более глубокое изучение клада, но уже очевидно, что он имеет огромную историческую ценность.

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